Großbrand in Gerstetten: Millionenschaden in Schreinereibetrieb

per Mail teilen

In Gerstetten hat ein Feuer auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebes mehrere Millionen Euro Schaden verursacht. Zwei Produktionshallen und ein Holzlager brannten ab.

Bei einem Brand auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebes in Gerstetten-Gussenstadt (Kreis Heidenheim) ist in der Nacht ein Schaden von schätzungsweise mehreren Millionen Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte, brannten zwei Produktionshallen und eine Lagerstätte für Holz komplett ab. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unbekannt.

Feuerwehrleute löschen einen Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb in Gerstetten (Kreis Heidenheim). dpa Bildfunk picture alliance/dpa/onw-images | Marius Bulling

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Die Feuerwehr rät, das betroffene Gebiet zu meiden. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner und Anwohnerinnen zudem Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Luftmessungen hätten aber keine Gesundheitsgefahr durch giftige Stoffe ergeben. Teile des Gemeindebezirks Gussenstadt waren zwischenzeitlich stromlos geschaltet - mittlerweile ist die Stromversorgung aber wieder hergestellt.

Laut einer Sprecherin der Polizei ist das Feuer auch am Sonntagmorgen noch nicht gelöscht, die Feuerwehr habe den Brand jedoch unter Kontrolle. Rund 120 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Es wird erwartet, dass ich sie die Löscharbeiten noch bis in den Abend ziehen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund fünf Millionen Euro.