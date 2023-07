per Mail teilen

Der Automobilzulieferer Burgmaier baut seinen Stammsitz in Allmendingen im Alb-Donau-Kreis nicht wieder auf. Ein Großbrand hatte die Gebäude im Februar dieses Jahres komplett zerstört.

Die Firma Burgmaier kehrt der Gemeinde Allmendingen den Rücken - und verlässt damit den Ort, an dem der Automobilzulieferer gegründet wurde. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte dem SWR die Pläne. 80 Beschäftigten droht die Kündigung.

Durch ein Feuer am 7. Februar wurden Produktion und Hauptsitz in der 4.500-Einwohner-Gemeinde zerstört. Dabei war ein Schaden von rund 200 Millionen Euro entstanden.

Zu hohe Hürden für Neubau von Burgmaier in Allmendingen

Burgmaier wollte ursprünglich am Standort Allmendingen festhalten, das sagte Geschäftsführer Karl-Hugo Schick kurz nach dem Brand dem SWR. Doch das hat sich im Laufe der letzten Monate geändert. Zu viele Hürden gebe es bei einem Neubau an gleicher Stelle.

Das Grundstück liege zwischen einer Bundesstraße und einem Wohngebiet, die Fläche sei deswegen begrenzt. Außerdem sei ein Neubau aus umweltrechtlichen Gründen heutzutage nicht mehr genehmigungsfähig.

Burgmaier will sich stattdessen in Zukunft auf die beiden Werke im nahegelegenen Laupheim (Kreis Biberach) und in der Slowakei konzentrieren. Dort besitze das Unternehmen Grundstücke für mögliche Erweiterungen.

Bürgermeister Florian Teichmann: "Entscheidung kommt nicht überraschend"

Laut dem Bürgermeister der Gemeinde Allmendingen sei die Entscheidung nicht komplett überraschend gefallen. Man habe lange gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Die Hürde, ein passendes Grundstück zu finden, sei dann aber zu hoch gewesen.

Der Weggang von Burgmaier sei ein großer Verlust für die Gemeinde. Immerhin seien dort mehr als 250 Menschen beschäftigt gewesen. Diese müsse man jetzt zeitnah in anderen Arbeitsverhältnissen unterbringen, um zu verhindern, dass sie in die Arbeitslosigkeit rutschen. Durch den Wegfall des Standorts in Allmendingen drohe rund 80 Mitarbeitenden die betriebsbedingte Kündigung.