Ein Großbrand hat am Freitagabend das Lager eines Elektrogeschäfts im Gewerbegebiet an der Blaubeurer Straße in Ulm komplett zerstört. Auch der Verkaufsraum des Marktes fing Feuer.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr ist am Freitagabend gegen 17:30 Uhr ein Feuer im Lager eines Elektronikfachmarktes in der Blaubeurer Straße in Ulm ausgebrochen. Dort befindet sich ein Gewerbegebiet mit mehreren Einkaufsmärkten. Die B28 war zunächst voll gesperrt. Über Ulm war eine dunkle Rauchwolke sichtbar. Auch in der Nacht auf Samstag gingen die Löscharbeiten weiter. Video herunterladen (22,9 MB | MP4) Brand bei Elektrofachmarkt Jehle in Ulm: Offenbar keine Verletzten Die Gegenstände, die der Markt dort gelagert hatte, verursachten bei dem Feuer offenbar laute Knallgeräusche und die starke Rauchentwicklung. Dabei soll es sich um Kühlschränke und E-Bikes gehandelt haben. Entgegen erster Angaben konnte die Feuerwehr nicht verhindern, dass der Brand auch auf den Verkaufsraum des Marktes im Nachbargebäude übergriff. Da Einsturzgefahr bestand, mussten die Einsatzkräfte das Gebäude über mehrere Drehleitern löschen. Obwohl der Brand während der Öffnungszeiten des Geschäfts ausbrach, kamen keine Mitarbeitenden oder Kundinnen und Kunden zu Schaden. Ein Feuerwehrmann brach sich nach Angaben eines Sprechers einen Finger. Das Gebäude selbst war jedoch nicht zu retten. Eine Anwohnerin sagte dem SWR, die Geräusche hätten "sich angehört wie an Silvester". Als sie aus ihrem Wohnhaus kam, sei von dem Lager bereits die Hälfte des Daches abgebrannt gewesen. Video herunterladen (15,1 MB | MP4) Das Amt für Bevölkerungsschutz bat die Bewohnerinnen und Bewohner in den Wohngebieten Eselsberg und Michelsberg wegen der starken Rauchentwicklung, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Die Warnmeldung wurde am späten Freitagabend aufgehoben. Über die Schadenshöhe war zunächst noch nichts bekannt, auch die Ursache des Brands war zunächst unklar.