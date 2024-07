Sie wog nur 500 Gramm: Frühchen Svenja will Uniklinik Ulm Danke sagen

Gerade einmal 500 Gramm wog Svenja Kuhn, als sie in Ulm zur Welt kam. Jetzt, 26 Jahre später, will sie sich mit einem Benefizkonzert bedanken und anderen Familien Hoffnung geben.

Svenja Kuhn kam als "Extrem-Frühchen" auf die Welt. Ihre Eltern und das Personal der Ulmer Uniklinik kämpften damals wochenlang um ihr Leben. Dafür will sich die junge Frau jetzt mit einem Konzert bedanken.

Die Hände waren so groß wie ein Daumennagel. Gerade einmal 24 Zentimeter hat Svenja damals gemessen. Nach einer zunächst unkomplizierten Schwangerschaft wurde ihre Mutter Sandra Kuhn aus Tomerdingen (Alb-Donau-Kreis) bei einer Routineuntersuchung sofort ins Krankenhaus geschickt. Mehrere Wochen musste sie liegen. Die Ärzte waren froh um jeden weiteren Tag, den Svenja im Mutterleib verbringen konnte.

Svenja Kuhn sieht man heute nicht mehr an, dass sie um ihr Überleben kämpfen musste. privat

Die Überlebenschancen waren gering

Doch in der 26. Schwangerschaftswoche war es dann vorbei. Die Herztöne des Babys waren so schlecht, dass Svenja sofort per Kaiserschnitt auf die Welt geholt wurde. Sie landete im Brutkasten, angeschlossen an Kabel und Schläuche, mit denen sie beatmet wurde. Die Ärzte gaben ihr eine Überlebenschance von 20 Prozent.

Sie wog genau so viel wie ein Päckchen Butter, sie passte in eine Hand.

Jeden Tag saß Mutter Sandra von morgens bis abends bei ihr. Nach gut vier Monaten wurde Svenja mit einem Gewicht von 1.700 Gramm entlassen. Bis zur Grundschule war sie immer kleiner und dünner als die anderen. Doch schon in der Schule holte Svenja auf. Heute, 26 Jahre später, sieht man der Studentin nicht mehr an, dass ihr Leben damals auf der Kippe stand.

Benefizkonzert für die Frühchen

Zusammen mit ihren Eltern will Svenja nun Danke sagen. Danke an die Uniklinik und die Ärzte. Danke an den Förderkreis für intensivpflegebedürftige Kinder in Ulm und Danke an alle, die sie und vor allem die Familie in dieser Zeit unterstützt haben. Mit einem Benefizkonzert will sie Spenden sammeln.

Ich hatte Glück und von Anfang an eine gute Versorgung. Ich leide nicht an Spätfolgen.

Svenja gilt als ein sogenanntes Wunderkind. Viele Extrem-Frühchen leiden später unter Magen-, Darm-, Herz- oder Lungenproblemen. Svenja nicht - im Gegenteil. Sie spielt sogar Trompete. Ihre Lunge hat zwar etwas weniger Volumen, aber das Trompetespielen trainiert auch gleichzeitig die Lungenfunktion.

Musikalische Familie - da liegt ein Konzert auf der Hand

Ihre Mutter ist außerdem Dirigentin und der Vater spielt Posaune. Da lag es nahe, ein Benefizkonzert zu veranstalten. Sogar Svenjas ehemaliger Kinderarzt macht mit.

Unter dem Motto "Hoffnung und Hilfe am Horizont" möchte die 26-Jährige so viele Spenden wie möglich sammeln. Außerdem will sie auf das Thema Frühchen aufmerksam machen und anderen Familien Hoffnung geben. Der gesamte Erlös geht an den Förderkreis für intensivpflegebedürftige Kinder Ulm.