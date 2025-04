per Mail teilen

In Blaustein (Alb-Donau-Kreis) hat sich am Donnerstag ein tödlicher Bahnunfall ereignet. Ein 24-jähriger Mann wurde von einem Zug erfasst. Augenzeugen halfen sofort.

Ein 24-Jähriger ist am Donnerstagmittag in Blaustein von einem Zug erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, waren laut Zeugen die Schranken an dem Bahnübergang schon geschlossen. Der junge Mann querte die Gleise dennoch. Ein aus Richtung Ulm kommender Zug erfasste ihn.

Ersthelfer und Rettungskräfte am Unfallort

Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Ersthelfer und kurze Zeit später die Rettungskräfte versorgten den Mann. Er starb dennoch kurze Zeit später im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Seelsorger und Notfallmanager in Blaustein

Neben den Rettungskräften waren auch Notfallseelsorger vor Ort. Sie versorgen die Augenzeugen des Bahnunfalls. Auch zwei Notfallmanager der Bahn waren vor Ort, um den Lokführer sowie die Fahrgäste zu versorgen. Die Bahnstrecke war für zwei Stunden gesperrt.