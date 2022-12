Autorin Steffi Schmitz aus der SWR Aktuell-Redaktion SWR SWR - Alexander Kluge

Steffi Schmitz ist Redakteurin im SWR Studio Ulm. Meistens ist sie mit Mikrofon und Kamera draußen unterwegs, um über das zu berichten, was ihr am Wichtigsten ist: Menschen. Und zwar bei dem, was sie am Besten können und mit Leidenschaft tun. Nach einem Volontariat in einem privaten Radiosender in Ulm wollte sie unbedingt mehr spannende und persönliche Geschichten erzählen. Seit 2014 sucht Steffi diese persönlichen Geschichten in Ulm und um Ulm herum. Witzig, traurig, interessant, informativ und vor allem: menschennah.

Heimat

Ulm

Mein Antrieb

Diese vielen wundervollen kleinen persönlichen Geschichten.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Ehrlich? Gutem Essen in bester Gesellschaft. Journalistisch bin ich allerdings nicht festgelegt. Aber die bunten Themen sind mir die Liebsten.

Als Autor hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Eine junge Mutter hatte einen Herzinfarkt. Drei Kinder, zwei Jobs und viel Freizeitstress. Außerdem wollte sie es jedem Recht machen. Ihr Körper sagte dann: Stop! Sie krempelte ihr Leben um und fing an, viel bewusster zu leben. Sie ist Achtsamkeitstrainerin und kümmert sich um gestresste und überforderte Frauen. Sie bleibt mir bis heute in Erinnerung. Immer wenn ich gestresst bin. Wenn ich an sie denke, atme ich tief durch und fahre einen Gang runter.

Außerdem prägten mich die Ehrenamtlichen vom Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder. Was diese Menschen unentgeltlich leisten… mit Worten nicht zu beschreiben. Welche Kraft sie den kranken Kindern, aber auch den Angehörigen geben. Mit welcher Hingabe sie sich um Geschwisterkinder kümmern. Ich denke total oft an diese Frauen. Das erdet mich immer wieder sehr.