Der Dauerregen hat die Flusspegel in der Donau- und Illerregion steigen lassen. Der Landkreis Neu-Ulm hat am Samstagmittag den Katastrophenfall ausgerufen. Für die Städte Ulm und Neu-Ulm sowie für den Alb-Donau-Kreis wurde ein gemeinsames Bürgertelefon eingerichtet.

Katastrophenfall im Landkreis Neu-Ulm ausgerufen

Auch wenn für die Iller zum aktuellen Zeitpunkt mit keinen größeren Problemen gerechnet wird, ruft das Landratsamt den Katastrophenfall aus. Hintergrund ist die zugespitzte Lage im südlichen Landkreis. Der Einsatzschwerpunkt sei um die Flüsse Roth, Osterbach und Biber, teilt das Landratsamt mit. Besonders betroffen sind die Gemeinden Roggenburg, Oberroth, Unterroth sowie der Markt Buch mit dem Mühlenweiher in Nordholz.

Bürgertelefon für Ulm, Neu-Ulm und den Alb-Donau-Kreis eingerichtet

Die Wasserpegel von Donau und Iller sollen gegen 20.30 Uhr abfallen, teilen die Städte Ulm und Neu-Ulm bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Der Pegel werde nicht an ein 100-jähriges Hochwasser herankommen, heißt es. Die Lage sei jedoch immer noch kritisch. Ab 14 Uhr ist ein Notfalltelefon unter der 0731 1610 eingerichtet. Die 112 soll nur in lebensbedrohlichen Situationen angerufen werden.

Die Städte Ulm und Neu-Ulm haben Sandsäcke auf Vorrat gefüllt. In Neu-Ulm gehen 18.000 an die Ortschaften im Landkreis, 2.000 werden für die Stadt aufgehoben. Das Donaubad bleibt aufgrund des Hochwassers bis Montag geschlossen.

Alb-Donau-Kreis: Drohnenstaffel unterwegs

Im Alb-Donau-Kreis werde der Scheitelpunkt gegen 16 Uhr erwartet, sagt Landrat Heiner Scheffold bei der Pressekonferenz im Rathaus in Ulm. Die Lage ist angespannt. Das Problem seien nicht die großen Flüsse Donau und Iller, sondern die kleinen Zuflüsse Stehebach und Weihung. Mehr als 50 Einsätze gab es bislang im gesamten Alb-DonauKreis, Schwerpunkt war unter anderem die Gemeinde Unterstadion.

Nachdem ganze Straßen in Unterstadion überflutet waren, scheint sich die Hochwasserlage erstmals zu entspannen. Unterstützung hatte Unterstadion von Oberstadion und Munderkingen bekommen. Seit vier Uhr nachts waren 50 Feuerwehrleute der drei Nachbargemeinden im Einsatz, berichtet Matthias Hipper, Kommandant der Feuerwehr Unterstadion.

Der Stehenbach ist über seine Ufer getreten und hat die Straßen in Unterstadtion im Alb-Donau-Kreis unter Wasser gesetzt. z-media

Vier Keller mussten komplett ausgepumpt werden. Teils waren die Straßen in Unterstadion durch den Stehebach überflutet, die sind nun wieder frei. Verletzt wurde niemand.

Die Lage entspanne sich leicht, sagt Matthias Hipper. Aufgrund des Dauerregens sei man jedoch weiterhin in Alarmbereitschaft. Die Situation in den Nachbargemeinden Oberstadion und Rottenacker sei weitestgehend entspannt. In Illerkirchberg haben Einsatzkräfte eine Sandsacksperre zur Iller hin aufgebaut.

Landkreis Günzburg: Pegelstände eines Jahrhunderthochwassers

Im Landkreis Günzburg sind bereits die Pegelstände eines Jahrhunderthochwassers erreicht worden. Das Landratsamt hatte bereits am Freitagabend den Katastrophenfall ausgerufen und vorsorglich 15.000 Sandsäcke befüllen lassen. In der Nacht seien weitere gefüllt worden. In den vom Hochwasser betroffenen Gebieten müsse unter anderem mit Stromausfällen gerechnet werden.

In Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt und den Lechwerken wurde nun beschlossen, den Deich bei Höselhurst zu öffnen und Wasser kontrolliert ins Günztal abzuleiten. Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich des Günztals zwischen Höselhurst und Waldstetten zu meiden.

Die Lage im Landkreis Dillingen

Im Kreis Dillingen ist das Krumbächle über die Ufer getreten, der Süden Krumbachs gleiche inzwischen stellenweise einer Seenplatte, teilt das Landratsamt mit. In Lauingen wurden 1.500 Sandsäcke an die Bevölkerung ausgegeben.