SWR SWR - Alexander Kluge

Frank Polifke betreut das Regionalbüro Aalen und damit den nördlichen Teil der Region Ostwürttemberg / Donau-Iller. Er schätzt die Begegnung mit den Menschen zwischen Lorch, Gschwend, Trochtelfingen und Königsbronn und hofft, dass sie künftig wieder häufiger stattfinden. Seit 1995 arbeitet Frank Polifke für den SWR, in den ersten Jahren hieß er noch SDR. Zuerst in Ulm, seit 2006 in Aalen. In einem modernen Büro samt Studioausstattung direkt neben dem Rathaus.

Heimat

Die Oschdalb. Heidenheim, um genau zu sein - auch wenn manche Aalener da etwas fremdeln.

Lieblingsthemen

Alles (außer Fußball-Liveberichten), besonders gern Themen, bei denen es "menschelt".

Journalistisch prägend

War für mich der - bis heute ungeklärte - Mord an Maria Bögerl, der Frau des damaligen Heidenheimer Sparkassenchefs, der bundesweit Schlagzeilen machte.

Lebensmotto

Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte.

Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten.

Achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten.

Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter.

Achte auf deinen Charakter, denn er wird zu deinem Schicksal.