Zwei Menschen sind beim Brand eines Wohn- und Stallgebäudes in Heidenheim-Großkuchen am Samstag verletzt worden. Mehrere Notrufe waren bei der Polizei eingegangen.

In einem früheren landwirtschaftlichen Anwesen in der Ortsmitte von Heidenheim-Großkuchen ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl des Gebäudekomplexes stand bereits in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Ulm wurden bei dem Brand zwei Menschen verletzt: Der 46 Jahre alte Gebäudeeigentümer erlitt Brandverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Zudem wurde ein Nachbar, der zu Hilfe geeilt war, verletzt.

Explosionen im Gebäudeinneren und hoher Sachschaden

Vereinzelt seien kleine Explosionen im Innern des Gebäudekomplexes zu hören gewesen, verursacht durch verschiedene Druckgasbehälter. Es habe sich dabei um Lacksprays und Buntangasbehälter gehandelt. Das Dach des Wohn- und Stallgebäudes brannte trotz umfangreicher Löscharbeiten ab. Die Wohnung im ersten Obergeschoss wurde bei dem Feuer ebenfalls zerstört.

Informationen zur möglichen Brandursache gab es zunächst nicht. Der Schaden wurde von der Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauern am Samstagabend weiter an. Das Gebäude sei akut einsturzgefährdet, sagte ein Polizeisprecher.