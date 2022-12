Hannah Schulze SWR

Hannah Schulze ist multimediale Reporterin im SWR Studio Ulm mit dem Schwerpunkt Fernsehen und DASDING vor Ort, besser bekannt als "Typisch Ulm". Nach ihrem Studium der Politik- und Sprachwissenschaften in Stuttgart hat Schulze bei einem privaten Fernsehsender in Ulm volontiert, zwei Jahre als Redakteurin die Ostalb betreut und anschließend in Ulm verschiedene TV-Formate moderiert. Seit 2017 wohnt sie in ihrer Wahlheimat mit dem höchsten Kirchturm der Welt und ist dort seit Anfang 2021 für den SWR im Einsatz.

Heimat

Am Rande der Alb - in Wendlingen am Neckar.

Lieblingsthemen

Alles außer Fußball - besonders gerne skurrile und lustige Geschichten.

Lebensmotto

Man ist nie zu klein, um großartig zu sein.