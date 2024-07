Die Drogeriekette Müller mit Sitz in Ulm hat eigenen Angaben zufolge rund 35.000 Mitarbeiter und mehr als 900 Filialen in Europa. Der gelernte Friseur Erwin Müller richtete 1953 in der elterlichen Wohnung im bayerischen Unterfahlheim (Kreis Neu-Ulm) seinen ersten Salon ein, den er später nach Neu-Ulm verlegte. 1966 kam er laut Firmenangaben auf die Idee, im Salon auch Kosmetik und Drogerieartikel anzubieten. 1969 brachte Müller von einer Rundreise durch Kanada und die USA die Idee von Drugstores mit Waren des täglichen Bedarfs und von großen SB-Warenhäusern mit. 1973 eröffnete er in Ulm schließlich seinen ersten reinen Drogeriemarkt.