Musik, Theater, Shows und Kunst: Am Samstag (21.9.) lockt die 24. Ausgabe der Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm mit mehr als 130 Veranstaltungen. Auch das SWR Studio Ulm macht mit.

Sie ist seit Jahren der Auftakt in die neue Kultursaison: die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm. In diesem Jahr findet sie an über 100 Orten statt. Mehr als 130 Veranstaltungen stehen im Programmheft.

Der Neu-Ulmer Kultur-Dezernent Ralph Seiffert strahlt bei der Pressekonferenz für die Kulturnacht über das ganze Gesicht: "Das Programm strahlt schon in der Papierform diese Lust, diese Kreativität, diese Vielfalt aus." Für Seiffert ist es die Mischung aus neuen Inhalten und Bekanntem, die der Kulturnacht ihren Reiz geben. "Große Vorfreude, großes Programm, großes Kino", so Seiffert.

Die Kulturnacht verspricht Momente der Begegnung, des Austauschs und der Inspiration. Das schreiben die beiden Oberbürgermeister von Ulm und Neu-Ulm im Programmheft. Katrin Albsteiger und Martin Ansbacher sind sich sicher: "Kulturveranstaltungen sind Orte der Kommunikation - sie bescheren der Gesellschaft Lebensfreude und leisten einen wichtigen Beitrag, um Toleranz und Zusammenhalt zu fördern."

Ulms Kultur-Bürgermeisterin Iris Mann empfiehlt Besucherinnen und Besuchern, sich vorher zu informieren, was es wo gibt und auch mal abseits der Zentren unterwegs zu sein. Es gebe zwei Herangehensweisen an die Kulturnacht. Entweder man lasse sich durch die Städte treiben oder man plane den Abend. Für letzteres bieten die Veranstalter sogar eine App an.

Kultur satt in Ulm und Neu-Ulm für 10 Euro Eintritt

Der Eintritt zur Kulturnacht kostet zehn Euro, ermäßigt acht. Eintrittsbänder gibt es an allen Veranstaltungsorten, das Programm liegt bereits vorab aus. Mit den Bändern kann am Samstagabend auch der ÖPNV kostenlos genutzt werden. Allen Besuchern der Kulturnacht stehen die Straßenbahnen und Busse in den DING-Waben 10 und 20 zur Verfügung.

17 Veranstaltungsorte in Ulm und Neu-Ulm bieten von 15 bis 18 Uhr auch kostenfreie Angebote für Kinder an. Daran beteiligt sich auch das SWR Studio Ulm. "SWR meets SWU" nennt sich die Idee, die es vor zwei Jahren bei der Kulturnacht auch schon gab. Wer lesen kann, kann Namen von Haltestellen einsprechen - für Bus- und Straßenbahnlinien in Ulm und Neu-Ulm. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm spielen diese Ansagen nach der Kulturnacht in den Straßenbahnlinien 1 und 2, sowie in der Buslinie 5 aus. Der Übertragungswagen des SWR steht für diese Aufnahmen direkt in der Ulmer Fußgängerzone in der Nähe des Bahnhofs.

Kulturnacht mit Führungen und Kulturhäppchen im SWR

Ab 18 Uhr öffnet das SWR Studio Ulm in der Fußgängerzone seine Türen. Studioführungen mit "Kulturhäppchen" stehen hier auf dem Programm. Kolleginnen und Kollegen zeigen, wie täglich beim SWR journalistische Inhalte für Fernsehen, Radio und Internet umgesetzt werden. Mutige dürfen sich dabei auch selbst ans Mikrofon setzen.

Dazu treten im Innenhof des Studios Künstlerinnen und Künstler aus der Region auf. Der Magier Alexander Lenk aus Offingen im Kreis Günzburg gehört dazu. Aus dem Bayerischen treten auch die Sängerinnen Bernadett Jans und Alexandra Jörg auf. Die weiteste Anreise hat das Gesangs-Paar Cassandra & Simon aus Schwäbisch Gmünd. Ein Heimspiel haben der Pianist Dirk Maassen und die Chorknaben der Ulmer St.Georgs Kirche.

Für das Studio Ulm gilt übrigens, was Katrin Albsteiger und Martin Ansbacher im Programmheft für die ganze Kulturnacht ankündigen. "Auch in diesem Jahr erwartet Sie ein faszinierendes Programm voller kultureller und unterhaltsamer Highlights.... Lassen Sie sich von den künstlerischen Darbietungen unterhalten und berühren. Tauchen Sie ein in die diese einzigartige Atmosphäre der Kulturnacht, die unsere Städte verzaubert."