Kulturnacht lockt viele Menschen ins SWR Studio Ulm

Führungen und Kulturhäppchen - unter diesem Motto hat der SWR am Samstag zur Kulturnacht eingeladen. Und die Besucherinnen und Besucher sind der Einladung in Scharen gefolgt.

Führungen und Kulturhäppchen - unter diesem Motto hat der SWR am Samstag zur Kulturnacht eingeladen. Und das Angebot stieß auf großes Interesse. Auch "Radio for Kids" lockte bereits am Nachmittag viele "Nachwuchs-Moderator*innen" an.

Kulturhäppchen im Innenhof begeistern

Das Aufgebot an Künstlerinnen und Künstlern aus der Region konnte sich mal wieder sehen lassen. Allen voran der Magier Alexander Lenk, der schon seit Jahren im Innenhof des SWR Studios mit seinen Zaubertricks begeistert. Jochen Lutsch aus Langenau trat zum ersten Mal im SWR auf, als "Jo!Loop" mischt er einzelne Musikinstrumente live zu ganzen Liedern zusammen. Elf junge Männer der St.Georg Chorknaben aus Ulm haben anschließend die Bühne gefüllt, mit einem breiten Repertoire sorgten sie für langen Applaus. Den gab es auch für die Stimme von Alexandra Jörg. Ihr "Oh when the saints, go marching in" dürfte viele Besucherinnen und Besucher als Ohrwurm durch die Kulturnacht begleitet haben. Und äußerst unterhaltsam waren bis tief in die Nacht auch "MA'Cappella" aus Heidenheim. Ihr Highlight: "Stand by me" mit schwäbischen Untertiteln.

Blick hinter die Kulissen des SWR Studio Ulm

Auf großes Interesse beim Publikum stießen am Samstagabend auch die Führungen durch das SWR Studio Ulm. Redakteurinnen und Redakteure zeigten dabei, wie sie über Ereignisse aus der Region berichten, für Radio, Fernsehen und Internet. Dabei durften sich Besucherinnen und Besucher auch mal selbst für Kurznachrichten ans Mikrofon setzen. Dazu gab es kleine Audio-Zuspiele unter anderem von Grünen-Chefin Ricarda Lang oder Finanzminister Christian Lindner.

"Radio for Kids" - Nachrichtenlesen für den Nachwuchs

Bereits am Nachmittag hatte sich vor den Hörfunkstudios des SWR schon eine Schlange gebildet. Viele Kinder und Jugendliche wollten ausprobieren, wie es sich anfühlt Nachrichten zu lesen. Das Angebot war im Rahmen der Kulturnacht kostenlos.

Veranstalter der Kulturnacht Ulm mit positivem Fazit

Die Veranstalter der Kulturnacht Ulm zogen am Sonntag ein positives Fazit. Rund 12.000 Menschen kamen demnach zur Kulturnacht. Vor allem die Open-Air-Veranstaltungsorte zogen viel Publikum an, angesichts der spätsommerlichen Temperaturen. "Die 23. Kulturnacht war ein Erfolg!" heisst es in einer Mitteilung.