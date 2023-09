Kultur an 110 Orten in Ulm und Neu-Ulm: Die Veranstalter haben am Dienstag das Programm für die Kulturnacht am 16. September vorgestellt. Auch das SWR Studio Ulm ist dabei.

Immer wieder neue Locations bei Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm

Auch wenn es die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm schon 23 Jahre gibt, sie bringt bei jeder neuen Ausgabe auch Neues hervor. Rund 20 Prozent der Angebote sind in diesem Jahr Neulinge. Viele jüngere Künstlerinnen und Künstler nutzten die Kulturnacht traditionell, um auf sich aufmerksam zu machen, sagt Organisator Christian Pfeifer. Dies sei auch die Tradition der Kulturnacht: Sie entstand aus der Kulturszene, die damit auf sich aufmerksam machen konnte.

Vorbereitung unter kulturnacht-ulm.de und über App

Es sei klar, dass Besucherinnen und Besucher nicht alle Veranstaltungen besuchen könnten, sagt der Kulturdezernent der Stadt Neu-Ulm, Ralph Seiffert, angesichts der Fülle des kulturellen Angebots. Umso wichtiger sei eine gute Vorbereitung auf die Kulturnacht. Auf kulturnacht-ulm.de finden Interessierte das Programm. Außerdem gibt es eine App für Handys. Damit lässt sich die Kulturnacht und die Reihenfolge der interessanten Locations individuell zusammenstellen.

"Vielleicht liegt zwischen zwei Orten, die interessant klingen, ein Ort, der sich nach Experiment anhört. Dies wäre mein Wunsch an die Besucherinnen und Besucher der Kulturnacht."

Kulturangebote auch in der Peripherie von Ulm und Neu-Ulm

Die Veranstalter wiesen bei der Vorstellung des Programms mehrfach darauf hin, dass die Kulturnacht nicht nur in der Ulmer Innenstadt stattfindet. Auch in der sogenannten Peripherie gebe es spannende Angebote, so Ralph Seiffert. Im Gegensatz zu vergangenem Jahr sei es auch viel einfacher, diese zu erreichen. Besucherinnen und Besucher der Kulturnacht dürfen in diesem Jahr wieder den Öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen.

Eintrittsbändel fürs Handgelenk für zehn Euro

Die Veranstalter wollen niederschwellig Kultur anbieten - und kostengünstig. Der Eintrittspreis bleibt gleich wie bei der Kulturnacht 2022. Eintrittsbändel für das Handgelenk kosten zehn Euro, ermäßigt acht. Am Samstagnachmittag gibt es in 21 Einrichtungen ein kostenloses Angebot für Kinder. Auch Begleitpersonen haben dabei kostenlosen Zutritt.

Radio for Kids - Kinder, die lesen können, dürfen bei der Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm im Hörfunk-Studio des SWR in Ulm Nachrichten einsprechen. SWR

Kinderprogramm und Führungen im SWR Studio Ulm

Um 15 Uhr öffnet am Samstagnachmittag auch das SWR Studio Ulm in der Ulmer Fußgängerzone. "Radio for Kids" lautet das Angebot zunächst für kleine Gäste. Kinder, die lesen können, dürfen im Hörfunk-Studio Nachrichten einsprechen. Spannung pur, wenn auf einmal das rote "On Air"-Licht angeht. Ab 19 Uhr kann das SWR Studio Ulm dann besichtigt werden. Alle 20 Minuten beginnt eine Führung, dazu gibt es "Kulturhäppchen", Auftritte regionaler Künstlerinnen und Künstler. Es wird gezaubert, gesungen und getalkt. Mehr wird vorab nicht verraten.

Veranstalter der Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm: Ein Fest für Alle!

Die Veranstalter rechnen am Samstag mit rund 12.000 Besucherinnen und Besuchern. In ihrer Einladung schreiben sie: "Die Kulturnacht ist sowohl ein Symbol für Zugewandtheit, Akzeptanz und Teilhabe als auch eine Hommage an die Kulturschaffenden - ein Fest für jede Couleur und Generation."