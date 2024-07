per Mail teilen

Am Freitag hat das Internationale Donaufest 2024 in Ulm und Neu-Ulm begonnen - auf beiden Seiten des Flusses gibt es zehn Tage lang Musik, Kultur und Kunsthandwerk aus den zehn Donauländern.

Die handgemalten Fahnen umsäumen die Uferseiten von Ulm und Neu-Ulm, die Zelte auf dem Markt der Donauländer sind aufgebaut, vereinzelt werden noch Lebensmittel und Handwerkskunst verräumt und pünktlich um 17 Uhr ertönt die Donaufest-Fanfare von der Schachtel am Ulmer Ufer. Es ist das Zeichen: Das Donaufest 2024 hat begonnen.

Eröffnung auf dem Medienboot am Ulmer Ufer - Am Freitagabend ist mit der Donaufest-Fanfare das Donaufest 2024 gestartet. SWR Peter Schmid

Nach der Fanfare ergriff Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CDU) das Wort, rief zu einer Schweigeminute für die Opfer von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine auf. Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher lud die Besucherinnen und Besucher des Donaufestes dazu ein, Teil der friedlichen Verständigung und der Einheit zu sein - "Das Donaufest ist dafür die beste Möglichkeit." Die Eröffnung fand in diesem Jahr nicht wie sonst auf einer Ulmer Schachtel mitten auf der Donau statt, denn die konnte aufgrund der starken Strömung nicht fahren. Sondern auf dem Medienboot am Ulmer Ufer auf Höhe des Fischerplätzles.

Auf dem Medienboot am Freitag: Autor Ilija Trojanow

Auf derselben Schachtel fand kurz vor der offiziellen Eröffnung das erste SWR-Live-Programm statt. Zu Gast: Singer-Songwriter Adrian Gibowski alias fen., Teilnehmer beim donau.pop.camp, und Ilija Trojanow, der anschließend auch bei der Eröffnungsfeier um 19 Uhr im Edwin-Scharff-Haus sprechen wird.

660 Fahnen schmücken die Ufer der Donau in Ulm und Neu-Ulm

Bereits am Donnerstagnachmittag fand der traditionelle Fahnenlauf statt. Mehr als 90 Menschen machten sich jeweils mit einer handgemalten Fahne von der Messehalle auf den Weg zum Festgelände. Von einem kurzen, aber heftigen Regenschauer ließen sich die Trägerinnen und Träger nicht aus der Ruhe bringen und befestigten die Fahnen an ihren Halterungen rund um das Donaufest.

Nicht aus Zucker: Rund 90 Menschen haben die handbemalten Fahnen von der Messehalle an die Donau gebracht - und das bei strömendem Regen. Insgesamt 660 Fahnen säumen die Ufer in Ulm und Neu-Ulm beim Donaufest 2024. SWR Peter Schmid

In diesem Jahr konnte der Ulmer Künstler Ralf Milde, der sich seit Beginn um das Fahnenkonzept kümmert, die Vorbereitungen ruhig angehen - die Fahnen lagen bereits seit vier Jahren im Depot des Donaubüros. Sie hätten die Deko für das Donaufest 2020 werden sollen, das coronabedingt ausfallen musste. Jetzt umgeben mehr als 600 "neue" Fahnen das Fest, auf denen in großen, schwarzen Lettern die zehn Donauländer stehen.

Langjährige Donaufest-Profis kennen die Länder vielleicht in- und auswendig, ihre Musik und die Köstlichkeiten. Künstler Ralf Milde ist sich aber sicher: "Die wenigsten Ulmer kennen alle." Dann mal ran an den Bildungsauftrag - von der Quelle bis zur Mündung: Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn und Kroatien, Serbien und Rumänien, Bulgarien, die Republik Moldau und die Ukraine. Das verbindende Element: die Donau. Einigkeit in Vielfalt ist das Motto der nächsten zehn Tage.

Das Donaufest 2024 in der Entstehung: Am Donnerstag steckten die Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker noch mitten im Aufbau. SWR Anita Schlesak

400.000 Menschen werden beim Donaufest erwartet

Das Festgelände umfasst drei Musikbühnen sowie rund 100 Marktstände und Zelte mit Kunsthandwerk, Gastro und Infos aus den Donauländern. Zu den mehr als 170 Konzerten, Lesungen, Vorträgen und Diskussionen werden an den zehn Tagen des Donaufestes rund 400.000 Menschen erwartet.