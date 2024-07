Am Montag musste ein Mädchen an einem Badesee in Elchingen reanimiert werden. Die 14-Jährige und ihr Bruder drückten sich zum Spaß gegenseitig unter Wasser - bis das Mädchen nicht mehr auftauchte.

Ein Ausflug zum Schützensee, ein Badesee in Elchingen (Landkreis Neu-Ulm), endete am Montagnachmittag für eine Familie mit einem Riesenschock: Wie die Polizei Schwaben-Südwest mitteilte, hätten sich Bruder und Schwester, 12 und 14 Jahre alt, im See in der Nähe gegenseitig immer wieder unter Wasser getunkt - bis das Mädchen, eine Nichtschwimmerin, nicht mehr auftauchte.

Badesee Elchingen: 14-Jährige muss reanimiert werden

Der Bruder soll um Hilfe gerufen haben. Laut Polizei reagierten die Badegäste und eilten zum Mädchen, sie begannen mit den ersten Reanimationsmaßnahmen bis die Einsatzkräfte eintrafen. Ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber waren am Montag im Einsatz und brachten das Mädchen in eine Kinderklinik. Die 14-Jährige ist wohl schwer verletzt, schwebt jedoch nicht mehr in Lebensgefahr. Sie befindet sich noch in medizinischer Behandlung.

Ihr 12-jähriger Bruder sei mit einem Schock davon gekommen, so die Polizei. Bei dem Ausflug zum Badesee soll ein Elternteil dabei gewesen sein, in "Sichtweite auf der Liegewiese" als das Unglück passierte. Die Behörden prüfen nun, ob eine Verletzung der Aufsichtspflicht vorliegt.