Tödlicher Unfall an Badesee in Thannhausen

An einem See bei Thannhausen im Kreis Günzburg hat es am Montag einen tödlichen Unfall gegeben. Eine 77-jährige Frau trieb zunächst bewusstlos auf dem Wasser.

Eine 77-jährige Frau ist nach einem Unfall an einem See in Thannhausen (Kreis Günzburg) im Krankenhaus gestorben. Die Frau trieb bewusstlos auf dem Wasser. Der See hat nach Angaben einer Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West einen abgegrenzten Badebereich sowie eine Wakebordanlage.

Badeunfall - Ersthelferin versuchte zu reanimieren

Zeugen brachten die bewusstlose Seniorin ans Ufer des Sees. Eine Ersthelferin versuchte laut Polizei, die 77-Jährige zu reanimieren. Der Rettungsdienst brachte die verunglückte Frau in ein Krankenhaus. Dort starb sie an den Folgen des Unfalls, so die Mitteilung.