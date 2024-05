Wie sich Kommunen zwischen Ulm und Ostalb auf mögliche Überschwemmungen vorbereiten

Auch für Ostwürttemberg und die Region Donau-Iller gibt es eine Unwetterwarnung. Erste Straßen stehen unter Wasser und sind gesperrt. Wie sich Kommunen vor Überschwemmungen schützen wollen.

Kommunen und Feuerwehrleute in Ostwürttemberg und der Region Donau-Iller bereiten sich auf ein mögliches Hochwasser vor. Sie rechnen nach dem ergiebigen Dauerregen und einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes teils mit Überschwemmungen.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. In dem betroffenen Bereich sind unter anderem der Alb-Donau-Kreis, der Kreis Heidenheim, der Ostalbkreis sowie angrenzende bayerischen Landkreise.

Vorereitungen auf das Hochwasser: Beim Donaubad auf Neu-Ulmer Seite sind am Freitag sogenannte Dammbalkenverschlüsse eingebaut worden. Das Bad selbst bleibt am Samstag, 1. Juni, geschlossen. Thomas Heckmann

Auch in Um und Neu-Ulm laufen Vorbereitungen für den Hochwasserschutz. So wurden Aussparungen im Damm entlang der Donau geschlossen. Am Freitagnachmittag wurde im Stadtteil Wiblingen damit begonnen. Am Samstag werden in Ulm-Eggingen Sandsäcke befüllt.

Das Hochwasser wird wohl am Samstag Ulm und Neu-Ulm erreichen, die Feuerwehren beider Städte sind in ständigem Austausch. Die Welle kommt vor allem die Iller herunter. Sie führt bereits deutlich mehr Wasser.

Der Donauuferweg ist teilweise gesperrt. Auch der Radwanderweg zwischen Senden-Freudenegg und Illerspitze soll gesperrt werden.

An einem Pfeiler der Illerbrücke bei Ulm-Wiblingen sieht man es bereits deutlich: Der Pegel der Iller ist gestiegen. Die Behörden rechnen damit, dass bald noch deutlich mehr Wasser die Iller herunterkommt. Ralf Zwiebler z-media

Auf der Ulmer Seite wird der Donauradweg ab dem Donautal gesperrt. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) verstärken außerdem die Mannschaft an den Kraftwerken. Treibholz, das die Kraftwerke beschädigen könnte, muss aus dem Wasser geholt werden.

Das Landratsamt Neu-Ulm geht davon aus, dass die Pegelstände am Samstag nochmal steigen. Möglicherweise wird Meldestufe 4 erreicht, so die Mitteilung, vielleicht wird es auch ein Jahrhunderthochwasser.

Nach aktuellem Stand wird davon ausgegangen, dass im Landkreis Neu-Ulm vor allem ab Samstagmorgen die Pegelstände nochmal steigen und die Meldestufe 4 erreicht wird - und sogar Pegelstände für ein Jahrhunderthochwasser erreicht werden können.

In Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis ist die Feuerwehr dabei, mobile Sperren zu errichten. In der Gemeinde ist zum einen das Illerufer im Ortsteil Oberkirchberg problematisch. Zum anderen fließt die Weihung - ein Bach aus dem Alpenvorland - im Ortsteil Unterkirchberg in die Iller, bei Hochwasser staut sie sich allerdings zurück.

Wie der Bürgermeister der Gemeinde, Markus Häußler (parteilos), dem SWR am Freitag erklärte, wird die Feuerwehr persönlich mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen, die schon früher mit Hochwasser konfrontiert waren und Schwierigkeiten hatten. Die Einwohnerschaft der Gemeinde wird zudem über die Bürger-App informiert

In Illerkirchberg wird der Bauhof sogenannte Dammbalkenverschlüsse einbauen, so Häußler weiter. Außerdem sollen nochmal alle Gullis kontrolliert werden, damit der Regen ablaufen kann. Schachtdeckel, die das Grundwasser eventuell anheben könnte, sollen zusätzlich gesichert werden. Für kommunale Einrichtungen gibt es zudem Sandsäcke.

Eine Kreisstraße zwischen Illerrieden und Schnürpflingen-Beuren (Alb-Donau-Kreis) ist wegen Überflutung bereits gesperrt.

Schon am Donnerstag war die Kreisstraße zwischen Illerrieden und Beuren gesperrt worden. Thomas Heckmann

Im Kreis Heidenheim sind seit Freitagmittag alle Feuerwehren der Städte und Gemeinden einsatzbereit, meldet der stellvertretende Kreisbrandmeister. Außerdem wurde ein Besprechungsraum eingerichtet, so dass der Führungsstab im Notfall direkt mit der Arbeit beginnen kann.

Im Ostalbkreis wurden alle Kommandanten bereits am Donnerstag informiert. Bislang sei die Lage jedoch noch ruhig, heißt es. Vorige Woche hatten Gewitter und starker Regen Straßen überflutet, unter anderem in Ellwangen und Gschwend.

Bayerisch Schwaben: Kreis Günzburg ruft Katastrophenfall aus

Auch an den Flüssen Günz, Kammel und Mindel im Regierungsbezirk Bayerisch Schwaben wird mit Hochwasser gerechnet, darunter im Kreis Günzburg. Landrat Hans Reichhart (CSU) hat noch am Freitagabend den Katastrophenfall ausgerufen. In einem ersten Schritt wurden Camping- und Freizeitplätze evakuiert.

Laut dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt Kempten könnte bereits am Freitag im Bereich Breitenthal-Nattenhausen Meldestufe drei erreicht werden. Das bedeutet, Grundstücke und Keller könnten überflutet werden, möglicherweise müssen Straßen gesperrt werden. Auch Meldestufe vier schließt die Behörde nicht aus.

In Leipheim im Kreis Günzburg wurde am Freitag das Donau-Wasserwerk abgeschaltet. Die Wasserversorgung hat nach Angaben der Stadtverwaltung ein anderes Wasserwerk übernommen, das Trinkwasser muss vorübergehend gechlort werden.

Möglicherweise muss die Trinkwasserversorgung in den nächsten Tagen zeitweise abgeschaltet werden. Das könnte laut einer Sprecherin der Stadtverwaltung beispielsweise der Fall sein, wenn Brunnen verschmutzt wären. Bürgerinnen und Bürger in Leipheim sollten sich deshalb mit Mineralwasser versorgen.