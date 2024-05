Am Bodensee, in Oberschwaben und im Allgäu hält der Dauerregen an. In Meckenbeuren (Bodenseekreis) rät die Gemeindeverwaltung von Hochwasser bedrohten Bürgern, ihre Wohnungen zu verlassen.

In Oberschwaben, dem Allgäu und in der Bodenseeregion hält der Dauerregen an. Die Pegel steigen. In Meckenbeuren (Bodenseekreis) sind Notunterkünfte vorbereitet worden, es bestehe akute Hochwassergefahr, teilte die Gemeindeverwaltung mit. Einzelne Flüsse und Bäche traten bereits am Freitag über die Ufer, Keller liefen voll. Landkreise, wie die Kreise Ravensburg und Bodensee, warnen vor schnell steigenden Wasserpegeln und Hochwasser.

Menschen in Meckenbeuren sollen die Wohnungen verlassen

Im Gemeindegebiet von Meckenbeuren steigen die Pegel entlang der Flüsse, heißt es. Dies gelte vor allem für die Schussen. In diesem Bereich sei in der Nacht von Freitag auf Samstag mit extremem Hochwasser zu rechnen. Die Rathausverwaltung hat deswegen etwa 1.300 Menschen in den besonders gefährdeten Bereichen empfohlen, ihre Wohnungen zu verlassen. Dies gelte unter anderem für die Ortsteile Brochenzell, Kehlen, Gunzenhaus sowie Sammletshofen und Furtesch.

Notunterkünfte sind vorbereitet

Das Bildungszentrum Meckenbeuren ist bereits als Schutzraum vorbereitet worden und kann von Betroffenen aufgesucht werden. Weitete Notunterkünfte würden vorbereitet, THW und DRK stellen in der Schule Feldbetten auf. Die Gemeinde bittet die Bürgerinnen und Bürger, Angehörigen und Freunden für die kommende Nacht Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.

Schussen und Argen, Riss und Rot - vor allem bei den Bodensee- und Donauzuflüssen ist die Hochwassergefahr nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale des Landes hoch. Teilweise sind die Pegel schon am Freitag stark angestiegen. "Wir beobachten die Pegel sehr genau", heißt es seitens der Feuerwehren in den Kreisen Ravensburg, Biberach und im Bodenseekreis auf SWR-Anfrage. Es gebe immer einen Vorrat an Sandsäcken. In einzelnen Gemeinden sind heute bereits Säcke gefüllt worden, wie beispielsweise in Tettnang (Bodenseekreis).

Die Feuerwehr in Tettnang befüllt Sandsäcke, um sich auf Überschwemmungen vorzubereiten. SWR Sabine Steinfurth

In Friedrichshafen hat die Stadt aus Sicherheitsgründen vorsorglich den Uferweg am Seemoser Horn gesperrt – man gehe davon aus, dass er infolge von Regen und Wind komplett überspült werde.

Auch an der Rotach in Friedrichshafen steigt der Pegel. SWR

Auch in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) steigt der Pegel der Argen immer weiter an - sie fließt durch das Landesgartenschaugelände. Der Argensteg ist bereits wegen des hohen Wasserstands "hochgefahren".

Die Stadt will die Entwicklung im Blick behalten und auf ihrer Homepage über den aktuellen Stand informieren.

Mit jeder Stunde steigt der Pegel der Argen in Wangen im Allgäu. Pressestelle Stadtverwaltung Wangen im Allgäu

Erst am Sonntag soll sich die Lage beruhigen

Hartmut Mühlbauer von der SWR-Wetterzentrale sagt, dass der Dauerregen bis Sonntag anhalten werde. Am Samstagnachmittag werde es allmählich etwas weniger. Enorme Regenmengen würden erwartet. Im Allgäu teilweise bis zu 150 Liter pro Quadratmeter. Am Bodensee seien es 80 bis 90 Liter. Alle Flüsse, die vom Allgäu in den Bodensee fließen, besonders die Argen und Schussen seien von steigenden Pegeln betroffen. Spätestens ab Samstag droht dort Hochwasser. Der Bodenseepegel liegt am Freitag bereits über vier Meter und wird vorraussichtlich auf 4,50 Meter anschwellen. Erst ab Sonntagnachmittag ist laut Hartmut Mühlbauer einigermaßen Entwarnung angesagt, was die Regenfälle angeht.