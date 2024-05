Der Deutsche Wetterdienst warnt für die kommenden Tage vor teils starkem Dauerregen in Baden-Württemberg. Betroffen ist vor allem die Osthälfte. Örtlich droht Hochwasser. Akut wurde es in Mannheim bereits am Donnerstagabend.

Eine Kaltfront zieht in den kommenden Tagen über Baden-Württemberg, die örtlich Starkregen von 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter in der Stunde mit sich bringt. Lokal können auch bis zu 40 Liter Regen fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagmittag eine Unwetterwarnung für den Süden Deutschlands herausgegeben und diese am Freitagabend nochmal bekräftigt.

Demnach müsse lokal mit teils starken Gewittern gerechnet werden. Laut DWD tritt seit dem frühen Freitagvormittag bis Sonntagabend in Baden-Württemberg gebietsweise ergiebiger Dauerregen auf. Der Schwerpunkt reiche von der Hohenloher Ebene über die Ostalb nach Oberschwaben, dort können 50 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Im Allgäu sowie auf der Ostalb sind sogar um die 100 Liter pro Quadratmeter möglich. Vor allem für die östlichen Landesteile gilt die zweithöchste Unwetter-Warnstufe 3.

Starker Regen führt zu zahlreichen Einsätzen in Mannheim

Starke Regenfälle haben indes bereits am Donnerstagabend in Mannheim zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Vor allem im Stadtteil Seckenheim liefen Keller voll, teilweise wurden Straßen überflutet, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehr war mit Tauchpumpen und Wassersaugern im Einsatz. Verletzte habe es nicht gegeben.

Am Freitag und am Wochenende besteht wegen des ergiebigen Regens in Teilen von Baden-Württemberg Hochwassergefahr. Laut Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg werden ab Samstag steigende Pegelstände insbesondere in der östlichen Landeshälfte und am Neckar erwartet. Auch im Hoch- und Oberrhein entwickele sich "ein - voraussichtlich kleineres - Hochwasser". Vor kurzem kam es in Gemmingen (Kreis Heilbronn) innerhalb kürzester Zeit zu einem "Jahrtausend-Unwetter."

Dauerregen in Süd-Deutschland: "Gefahr für Leib und Leben"

Einwohnerinnen und Einwohner von Regionen, in denen Hochwasser droht, sollten sich auf die Situation einstellen, indem sie beispielsweise Wertgegenstände vom Keller in höhere Stockwerke bringen.

Der DWD warnt außerdem davor, dass Straßen und Unterführungen bei heftigem Regen schnell überflutet werden können. "Gefahr für Leib und Leben durch Überflutungen", hieß es. Auch Aquaplaning auf Fahrbahnen ist möglich - damit steigt die Gefahr von Verkehrsunfällen. Außerdem könne es zu Erdrutschen kommen.