Viele Freibäder haben bereits seit Wochen geöffnet und auch die Badesaison am Breitenauer See hätte nun begonnen. Doch wegen des schlechten Wetters wird der Start verschoben.

Für viele Freibäder in der Region Heilbronn-Franken ist die Badesaison wegen des vielen Regens und den für Mai kühlen Temperaturen schlecht gestartet. Auch in den Pfingstferien kommen in diesem Jahr besonders wenige Besucherinnen und Besucher, heißt es. Der Saisonauftakt am Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) war für Freitag geplant - doch dieser fällt nun sprichwörtlich ins Wasser.

Offizielle Badesaison am Breitenauer See startet später

Tobias Kniel, Geschäftsführer des Naherholungszweckverbands Breitenauer See, rechnet am Freitag und am Wochenende kaum mit Badegästen, weshalb er hofft, dass die Badesaison am nächsten Wochenende richtig starten kann. Wem das Wetter nichts ausmacht und seine Bahnen im Breitenauer See trotzdem ziehen will, der kann das am Freitag und am Wochenende kostenlos machen. Wegen des schlechten Wetters wird kein Eintritt verlangt, sagte Kniel dem SWR.

Gute Nachrichten gibt es aber auch: Die Wasserqualität des Breitenauer Sees ist ohne Beanstandungen, wie das Landratsamt Heilbronn am Mittwoch mitteilte.

Kocherfreibad in Künzelsau wird voraussichtlich auch nicht öffnen

Unsicher ist auch, ob das Kocherfreibad in Künzelsau (Hohenlohekreis) am Samstag wieder in die Saison starten kann. Auf der Internetseite des Freibades ist zu lesen, dass das Freibad nur bei Badewetter öffnet. Laut einer Stadtsprecherin ist bei schlechtem Wetter nur das Hallenbad geöffnet.

Nur die hartgesottenen Saisonkartenbesitzer kommen

Die Besucherzahlen in den Freibädern in der Region seien momentan besonders schlecht, so die Betreiber. In Schwäbisch Hall beispielsweise gibt es zwei Freibäder, die seit rund drei Wochen geöffnet sind. "Anfänglich war das Wetter noch ganz akzeptabel und somit die Besucherzahlen für die Jahreszeit in Ordnung. Das hat aber schnell nachgelassen, insbesondere in den Pfingstferien", sagte Jens Miermeister, Abteilungsleiter der Bäder in Schwäbisch Hall.

Nur die Saisonkartenbesitzer würden derzeit ins Freibad kommen, Tagesgäste kaum. Das Freibad Schenkensee wird durch Fernwärme beheizt, somit beträgt die Wassertemperatur konstant 24 Grad.

"Schlecht-Wetter-Regelung" in Rosengarten

Im Freibad Rieden in Rosengarten (Kreis Schwäbisch Hall) gibt es eine "Schlecht-Wetter-Regelung", das heißt, dass das Freibad nur von 16 bis 19 Uhr geöffnet ist. "Diese Regelung mussten wir fast jeden Tag in den Pfingstferien anwenden", berichtet Miermeister.

Ich kann mich nicht erinnern, dass es das schon einmal gab.

Das Freibad Rieden wird mit Solarenergie beheizt. Die Wassertemperatur beträgt momentan um die 20 Grad. "Da die Sonne wenig scheint, ist die Wassertemperatur folglich niedrig", so Miermeister weiter. Ins Hallenbad, das parallel geöffnet hat, kommen in den Pfingstferien dafür außergewöhnlich viele Besucher.

Im Freibad Öhringen ist alles vorbereitet - nur das Wetter spielt nicht mit. SWR

Öhringen: Nachttemperaturen und Regen kühlen Wasser ab

Auch im Freibad "H2Ö" in Öhringen (Hohenlohekreis) ist die Wassertemperatur mit momentan 22,5 Grad kühler als normalerweise, da durch den ständigen Regen und die noch kühlen Nachttemperaturen das Wasser abgekühlt wird. Das berichtet Christian Hanselmann, Bäderbetriebsleiter in Öhringen.