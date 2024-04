Öhringen startet früher in die Freibadsaison

Nachdem das Hallenbad im Februar wegen eines Brands vorzeitig schließen musste, öffnet das Freibad in Öhringen nun drei Wochen früher als sonst.

Bei fünf Grad und Dauerregen denken die wenigsten Menschen an den Start der Freibadsaison. Anders ist das in Öhringen (Hohenlohekreis). Dieses Wochenende öffnet hier das städtische Freibad "H2Ö" zum ersten Mal in dieser Saison. Die Eröffnung findet drei Wochen früher als normalerweise statt, weil im Februar die Sauna im Hallenbad brannte und es deshalb vorzeitig schließen musste.

SWR-Reporterin Luisa Funk hat sich einen Tag vor der Eröffnung im Öhringer Freibad umgesehen und war bei den letzten Vorbereitungen mit dabei:

Der Bäderchef in Öhringen, Christian Hanselmann, erzählt, es hat nach der Schließung des Hallenbads mehrere Anfragen aus der Bevölkerung und dem Gemeinderat gegeben, das Freibad früher zu öffnen. Denn das Freibad werde von den Öhringern gerne genutzt. Im Moment gibt es in Öhringen keine Möglichkeit, schwimmen zu gehen. Das will die Stadt den Menschen aber wieder ermöglichen, so Hanselmann. Auch die Schwimmkurse, die wegen der Hallenbadschließung nicht zu Ende gebracht werden konnten, können nun im Freibad durchgeführt werden.

Die letzten Feinschliffe vor der Eröffnung

Einen Tag vor der Eröffnung gibt es noch genug zu tun. Alle Schwimmbecken werden gereinigt. Dazu werden Unterwasserbodenstaubsauger in die Becken gelassen, damit sie den Boden abfahren und reinigen können. Aber auch die Sanitäranlagen werden noch mit Chlor gereinigt. Außerdem werden noch diverse technische Arbeiten erledigt. Zum Beispiel müssen noch mehrere Pumpen ersetzt werden, die kaputt gegangen sind.

Christian Hanselmann erhofft sich vom ersten Wochenende einen guten Start. Das schlechte Wetter kommt ihnen vielleicht sogar entgegen, meint er. Im Freibad gibt es ein neues Kassensystem. Hanselmann bevorzugt einen soften Start, damit sich die Mitarbeitenden in das neue Kassensystem einfinden können. Er ist sich aber sicher, dass dennoch Leute das erste Freibad-Wochenende nutzen werden. "Da denke ich zum Beispiel an meine Frühschwimmer", sagt Hanselmann.

Die [Frühschwimmer] kommen bei jedem Wetter. Für sie gehört Schwimmen zu ihrem festen Tagesablauf.

Hallenbad soll im September wieder öffnen

Nach dem Brand in der Sauna musste auch das Hallenbad seinen Betrieb im Februar vorzeitig beenden. Der Rauch hatte sich in den Decken festgesetzt. Das große Ziel ist wie gewohnt im September in die Hallenbadsaison zu starten, erklärt Christian Hanselmann. Das Schwimmbecken ist schon gereinigt worden. Jetzt müssen noch die Elektrik und die Belüftungsanlagen geprüft werden. Hanselmann ist guter Dinge, dass alles rechtzeitig fertig wird. Bei der Sauna muss noch mehr getan werden, da sie am schwersten vom Brand betroffen war. Die Sanierung dauert hier noch an. Hanselmann plant mit einer Eröffnung im September kommenden Jahres.