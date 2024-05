per Mail teilen

Der viele Regen lässt den Rhein bei Karlsruhe und Rastatt ansteigen. Am Wochenende könnte der Rhein wegen des erwarteten Hochwassers für die Schiffe gesperrt werden.

Auf dem Rhein bei Karlsruhe erwartet die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) am Wochenende Hochwasser. Der Wasserstand am Pegel in Maxau könnte demnach zwischen Samstag und Sonntag die Marke von 7,50 Meter überschreiten. Dann wird der Rhein für die Schifffahrt gesperrt. Das passiert öfters im Jahr. Zuletzt konnten im Dezember die Schiffe auf dem Rhein bei Karlsruhe tagelang nicht fahren.

Hochwasser auch am Rhein bei Rastatt

Die Stadtverwaltung in Rastatt rechnet damit, dass am Wochenende die Rheinpromenade im Stadtteil Plittersdorf gesperrt werden wird. Die Zufahrtsstraße dürfte dann nicht mehr befahrbar sein. Bereits am Mittwoch wurde der Kiosk dort außer Betrieb genommen.

Wir haben Anwohnerinnen und Anwohner in Rastatt-Plittersdorf beim letzten Hochwasser im Dezember begleitet:

Regen am Wochenende könnte Ufer überschwemmen

Die Hochwasservorhersagezentrale der LUBW in Karlsruhe rechnet am Oberrhein mit einem Hochwasser, dass alle zwei bis zehn Jahre vorkommt. Eine genaue Prognose für Karlsruhe ist allerdings noch nicht möglich. "Aufgrund der Unsicherheiten in der Niederschlagsvorhersage kann bei vielen der HVZ-Pegel derzeit nur der beginnende Anstieg des Hochwassers vorhergesagt werden", heißt es auf der Internetseite der Hochwasservorhersagezentrale.

Stellenweise sind im Uferbereich des Rheins kleine Ausuferungen möglich, zudem ist mit einer stärkeren Strömung im Uferbereich zu rechnen. Sollte der Wasserstand wie erwartet ansteigen, dann dürfte die Schifffahrt am Rhein am Wochenende in der Nacht auf Sonntag eingestellt werden.

Hochwassergefahr an Zuflüssen zum Rhein

Hochwasser ist auch an den Zuflüssen des Rheins möglich. Dies betrifft nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale unter anderem die Pfinz, den Saalbach, die Murg und die Alb. Im Einzugsbereich der Enz ist ebenfalls mit Hochwasser zu rechnen.