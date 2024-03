per Mail teilen

Matthias Breitinger arbeitet seit November 2023 als Online-Redakteur für SWR Aktuell Baden-Württemberg. Dort erstellt er Nachrichten für Web und App über alles, was Relevantes im Land passiert - denn das interessiert ihn selbst ja auch brennend.

Vor dem SWR...

... war er fast zwei Jahrzehnte Online-Redakteur in Berlin, unter anderem neun Jahre bei ZEIT ONLINE im Ressort Politik/Wirtschaft/Gesellschaft. Davor war er Redakteur im Wirtschaftsressort der inzwischen eingestellten "Netzeitung" und arbeitete bei einem kleinen, auf Wirtschaftsthemen spezialisierten Radiosender in Frankfurt am Main.

Das journalistische Handwerk erlernte Matthias Breitinger im Journalistik-Studium an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, mit Beifach Volkswirtschaftslehre. Dabei absolvierte er Praktika unter anderem bei SWR1 Baden-Württemberg, der Deutschen Welle und dem ZDF.