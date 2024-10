Marion Schmid hätte sich schon längst in den verdienten Ruhestand verabschieden können. Aber sie denkt gar nicht daran. „Ich habe 50 Jahre gearbeitet, da kann ich doch nicht einfach aufhören“, sagt die 68-Jährige aus Freudenstadt. Sie hat Patienten auf verschiedenen Stationen gepflegt, auf der Inneren, in der Gynäkologie, Chirurgie, im Palliativbereich war sie auch. Ihr Beruf ist ihre Berufung! Deshalb ist Marion Schmidt immer noch 32 Stunden monatlich im Dienst. Ein Grund für sie ist aber auch, weil das Fachpersonal fehlt. Warum ihr gerade die Auszubildenden so am Herzen liegen, das erzählt sie im Landesschau-Studio und auch wie sie täglich mit Leid und Krankheit umgeht, ohne selbst auf der Strecke zu bleiben.