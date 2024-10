Mirijana und Werner und ihr Wengerterhaus

Claudia und Peter sind beide in Marbach geboren und aufgewachsen. Danach zog es sie hinaus in den Welt, doch sie kamen zurück und verliebten sich ineinander. 1996 kauften sie dann ein Haus in den Holdergassen. Das besaß zwar einen sehr schönen Weinkeller, war ansonsten aber ziemlich heruntergekommen. Und so renoviert optimiert das Ehepaar seitdem sein Traumhaus.