Volker Wüst arbeitet als Autor bei SWR Aktuell im Studio Ulm. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

SWR SWR - Alexander Kluge Volker Wüst ist Redakteur im SWR Studio Ulm. Er schreibt für SWR Aktuell Online, ist aber auch als Moderator in SWR4 Baden-Württemberg zu hören. Wüst hat an der Hochschule der Medien in Stuttgart studiert. Er ist seit Mai 2007 für den Südwestrundfunk tätig und lebt in Neu-Ulm.