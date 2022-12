Markus Bayha ist multimedialer Reporter im SWR Studio Ulm mit dem Schwerpunkt Fernsehen. Er hat in Tübingen Anglistik und Internationale Literaturwissenschaft im Bachelor studiert. Danach hat er noch seinen Master in Englisch Literatures and Cultures absolviert. Von Tübingen hat es ihn im Anschluss nach Ulm gezogen. Dort hat er bei einem privaten Fernsehsender ein Volontariat gemacht. Drei Jahre hat er dort als Redakteur und Reporter aus der Region berichtet. Seit Dezember 2022 ist er für den Südwestrundfunk tätig und lebt in Ulm.

Heimat

Geboren in Herrenberg. Aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart. Wohnhaft in Ulm. Home is where the heart is.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Allem "nerdigen". Von Fantasy-Literatur, über Videospiele und Comics bis hin zu Brettspielen.