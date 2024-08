Zahlreiche Einsatzkräfte suchen an der Donau in Ulm und Neu-Ulm seit Freitagnachmittag einen vermissten Mann. Er soll versucht haben den Fluss zu überqueren und dabei untergegangen sein.

Rettungskräfte suchen seit Freitagnachmittag einen vermissten Mann in der Donau. Er soll versucht haben, den Fluss zu durchqueren und vom Ulmer ans Neu-Ulmer Ufer zu schwimmen.

Zeugen melden der Polizei, der vermisste Mann sei in der Donau untergegangen

Mehrere Zeugen haben der Polizei gemeldet, der Mann sei am Ulmer Ufer in die Donau gestiegen und habe versucht, auf die Neu-Ulmer Seite zu schwimmen. Beim Durchqueren der Donau sei er dann untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. Seither suchen Rettungskräfte der Polizei, Feuerwehr, DLRG und Wasserwacht auf Höhe der Herdbrücke in Ulm den vermissten Mann in der Donau. Auch Taucher sind im Einsatz.

Warum der Mann versucht hat die Donau zu durchschwimmen, ist noch unklar. Der Fußgängerweg auf der Herdbrücke und der Donauradweg waren wegen der Vermisstensuche vorübergehend gesperrt.