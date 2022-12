SWR SWR - Alexander Kluge

Frank Wiesner ist multimedialer Redakteur im SWR Studio in Ulm. Er berichtet für das Fernsehen SWR Aktuell und die Landesschau, präsentiert Radio-Nachrichten im SWR Studio Ulm und schreibt für SWR Aktuell online. Außerdem ist der Journalist immer wieder mit Sonderaufgaben betraut, wie zum Beispiel der ARD-Themenwoche oder die Berichterstattungen über die aus Ulm stammende Journalistin Meşale Tolu, die zusammen mit ihrem dreijährigen Sohn in Istanbul im Gefängnis saß. Der gebürtige "Älbler" hat bei der "Heidenheimer Zeitung" mit den Ausbildungsstätten "Südwest Presse Ulm" und dpa Stuttgart volontiert und in Heidelberg und Krems (Österreich) studiert. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen stets die Menschen, ihre Geschichten, ihre Beweggründe, ihre Zukunft. Frank Wiesner lebt mit seiner Familie in Biberach.

Heimat

Hürben / Kreis Heidenheim / Baden-Württemberg / Deutschland / Europa

Mein Antrieb

Die Menschen in meiner Heimat zu informieren und zu unterhalten

Die meiste Zeit widme ich mich diesem Thema

Wo finde ich Menschen mit außergewöhnlichen Geschichten und Fähigkeiten?

Journalistisch prägend für mich ist...

.. die Tatsache, dass ich als Journalist meiner Arbeit weitgehend ohne Repressalien nachgehen darf und die Polizei für meine Sicherheit zuständig ist. In 90 Prozent der Länder auf unserer Erde ist das nicht so.

Als Autor hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

"Die Entwicklung des Porsche 911? Das war doch ein Klacks!" - Herbert Linge aus Weissach im Tal sagte diesen Satz. Er war Rennfahrer in den 50er und 60er Jahren, holte das Porsche Entwicklungszentrum nach Weissach und war dort in leitender Position tätig und gründete die ONS-Sicherheitsstaffel für die Formel 1. Ein Mann, für den die Entwicklung des bedeutendsten Sportwagens in Deutschland "ein Klacks" war, wollte ich genauer kennen lernen. Ich hatte das Glück, dies tun zu dürfen und heraus kamen so viele mit Motorenöl, Schweiß und schwäbischem Tüftlergeist getränkte Geschichten, dass ich gar nicht anders konnte: Ich musste ein Buch über ihn schreiben.