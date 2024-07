An der Technischen Hochschule Ulm ist mit dem Energiepark eine bundesweit einmalige Forschungsanlage eröffnet worden. Dort wird untersucht, wie verschiedene nachhaltige Energiesysteme zusammenarbeiten können.

Wie gewinnt man aus Sonnenenergie und Wasserstoff am besten Strom? Und wie lassen sich die verschiedenen Energiesysteme verknüpfen? Antworten auf diese Fragen soll der neu eröffnete Energiepark an der Technischen Hochschule Ulm (THU) liefern.

Im Energiepark an der Technischen Hochschule Ulm soll demonstriert werden, wie in Zukunft Schwankungen im sogenannten grünen Stromnetz durch Wasserstoff ausgeglichen werden können. Zum Beispiel, wenn zeitweise zu wenig Wind für Windräder oder zu wenig Sonne für Photovoltaikanlagen vorhanden ist. Dazu arbeiten mehrere Energiesysteme, wie Wasserstoff und Sonnenenergie, zusammen.

Wasserstoff und Sonnenenergie speisen den Batteriespeicher im Energiepark

Der Energiepark besteht aus mehreren Komponenten. Das Kernstück ist ein Batteriespeicher, der eine Kapazität von 388 Kilowattstunden hat. Das bedeutet konkret: Damit könnte ein Einfamilienhaus, in dem vier Menschen leben, für rund einen Monat versorgt werden. Oder es könnten mit dem Strom zehn E-Autos geladen werden.

Gespeist wird der Batteriespeicher durch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Technischen Hochschule Ulm. Diese betreibt im Regelfall 24 Ladepunkte für E-Autos auf dem Campus. Die überschüssige Energie, die nicht zum Laden benötigt wird, speichert die Batterie.

Im Energiepark an der Technischen Hochschule Ulm steht die bundesweit erste zu 100 Prozent mit grünem Wasserstoff betriebene Gasturbine. Der Wasserstoff wird direkt vor Ort durch Sonnenenergie produziert. SWR Markus Bayha

Energiepark hat bundesweit die erste mit Wasserstoff betriebene Gasturbine

Ein Highlight des Energieparks: Dort steht die bundesweit erste, zu 100 Prozent mit grünem Wasserstoff betriebene Gasturbine. Der benötigte Wasserstoff wird vor Ort mithilfe der Photovoltaik-Anlagen produziert. Die Turbine kann unterstützend eingesetzt werden, wenn zum Beispiel nicht genügend Sonnenenergie verfügbar ist.

Was ist "Grüner Wasserstoff"? Grüner Wasserstoff ist aus erneuerbaren Energien hergestellter Wasserstoff. Bei seiner Herstellung entsteht also kein CO2. Er wird bei der Elektrolyse von Wasser produziert und soll helfen, Klimaziele zu erreichen und unabhängig zu werden von fossilen Energieträgern. Nur grüner Wasserstoff ist wirklich klimafreundlich. Es gibt auch noch sogenannten "Grauen, Blauen und Türkisen Wasserstoff". Grauer Wasserstoff wird aus Erdgas hergestellt. Bei der Produktion entsteht tonnenweise CO2, das in die Atmosphäre abgegeben wird. Blauer Wasserstoff ist grauer Wasserstoff, bei seiner Produktion entsteht ebenfalls CO2. Dieses wird jedoch teilweise im Erdboden gespeichert. Türkiser Wasserstoff wird über die thermische Spaltung von Methan (Methanpyrolyse) hergestellt. Das Verfahren ist noch in der Entwicklung. Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Energiepark soll um einen größeren Wasserstoff-Speicher erweitert werden

Mit dem rund drei Millionen Euro teuren Projekt will die Technische Hochschule Ulm zeigen, dass neue nachhaltige Energiesysteme bereits jetzt schon einsetzbar sind. In Zukunft soll der Energiepark noch um einen größeren Wasserstoff-Speicher erweitert werden. So kann der Batteriespeicher auch in den sonnenarmen Monaten im Herbst und im Winter durch die Gasturbine unterstützt werden.