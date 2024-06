Brand in Hochhaus in Schwäbisch Gmünd

Im Schwäbisch-Gmünder Stadteil Bettringen gab es am Freitagabend ein Feuer in einem Hochhaus. Das gesamte Gebäude wurde sicherheitshalber geräumt.

Aufregung am Freitagabend in Schwäbisch Gmünd: Gegen 20:40 Uhr wurde ein Feuer in einer Wohnung in einem Hochhaus gemeldet. Feuerwehr und Polizei rückten an. Rund 35 Bewohner mussten den Wohnblock im Gmünder Stadtteil Bettringen sicherheitshalber verlassen.

Ursache des Brandes: eine kaputte Waschmaschine

Schon nach einer halben Stunde hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Ursache des Feuers war ein technischer Defekt an einer Waschmaschine, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten anschließend zurück in ihre Wohnungen.