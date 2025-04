Verrückte Idee: Friedrich Kitzsteiner aus Bopfingen baut sich selbst einen Lamborghini, ferngesteuert und in Originalgröße. Der ehemalige Ingenieur kann das - und noch viel mehr.

Es ist ein Traum aus Kindheitstagen: Friedrich Kitzsteiner aus Bopfingen (Ostalbkreis) wollte schon immer einen Lamborghini. Doch seiner soll ganz besonders sein. Der Modellbauer will einen ferngesteuerten Lamborghini haben. Allerdings soll er genau so groß werden wie das Original. Ein Autoquartett aus Kindheitstagen hat ihn dazu inspiriert.

Vor zwei Jahren hat der SWR über die Anfänge des Lamborghini-Baus berichtet:

Aktuell hat Friedrich Kitzsteiner mit Karosseriearbeiten begonnen. Außerdem befindet sich erste Technik im Fahrzeug in der Erprobung, zum Beispiel die Lenkung per Fernsteuerung, die Lichtanlage und das ferngesteuerte Öffnen der Flügeltüren.

Ingenieur aus Bopfingen arbeitete an Weltraumteleskop mit

Die meisten Menschen würden mit so einer Idee von einem selbstgebauten, ferngesteuerten Riesen-Modellauto wahrscheinlich scheitern. Vor allem, weil es dafür keinen Bausatz gibt und alles speziell angefertigt werden muss - doch Friedrich Kitzsteiner hat die Fähigkeiten, das alles auch zu realisieren. Bei Zeiss hat er an dem Weltraumteleskop XMM mitgearbeitet. Es kreist seit über 25 Jahren um die Erde und funktioniert immer noch, obwohl die Missionsdauer auf zwei Jahre angesetzt war.

Friedrich Kitzsteiner in seinem Modellbaumusuem mit über 1.000 Exponaten in Bopfingen. Derzeit baut der Ingenieur im Ruhestand an einem ferngesteuerten Lamborghini in Originalgröße. Dazu hat ihn ein Autoquartett aus der Kinderheit inspiriert. SWR Frank Wiesner

Der Bau des Lamborghini ist keine großartige Ingenieursleistung. Das, was wir bei Zeiss gebaut haben, zum Beispiel das XMM Weltraumteleskop, das ist wirklich herausragende Technik.

Tüftler baut außer Lamborghini auch Sternwarte

Der Ingenieur im Ruhestand hat viele Fähigkeiten. So hat er sich zum Beispiel auch eine eigene Sternwarte gebaut - etwa 16 Meter hoch. Ausgleich findet er auch beim Modellbau, speziell beim Modellsegelflug. Über 1.000 Modelle hat er schon gebaut. Darunter auch Autos, Schiffe, Helikopter, Motor-Flugzeuge und U-Boote. In seinem Modellbaumuseum in Bopfingen zeigt er all diese Werke - und auch Exponate anderer Modellbauer.

Die Familie ist für Friedrich Kitzsteiner sehr wichtig. Seine Frau Gabriele unterstützt ihn bei seinem Lamborghini-Bau. Der wird allerdings immer wieder unterbrochen, weil er seinen erwachsenen Töchtern hilft, unter anderem bei Renovierungsarbeiten.

SWR-Landesschau zeigt Serie über Friedrich Kitzsteiner

All diese Facetten von Friedrich Kitzsteiner, das umfangreiche Wissen, und alles was nötig ist, um den ferngsteuerten Lamborghini in Originalgröße zu bauen, zeigt die SWR-Landesschau in einer vierteiligen Fernseh-Serie - täglich ab heute in einer Folge in der Landesschau zwischen 18:15 Uhr und 19:30 Uhr.