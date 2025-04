Nazi-Morde kurz vor Kriegsende - Gedenken in Ulm, Langenau und Ellwangen

Noch an den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs ermorden die Nazis viele Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge. In Ulm, Langenau und Ellwangen wird der Opfer des Terrorregimes gedacht.

Kurz vor Ende des zweiten Weltkriegs haben die Nationalsozialisten noch zahlreiche Menschen ermordet. Auch in der Region Ulm und auf der Ostalb. Mit mehreren Veranstaltungen wird an die Opfer erinnert, darunter KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter.

Gedenken an Zwangsarbeiter Joseph Weiss - sein "Verbrechen": Filzpantoffel mitgenommen

Es war am 19. April 1945, knapp drei Wochen, bevor die Deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert. An diesem Tag wird François Joseph Weiss im Innenhof des Untersuchungsgefängnisses im Frauengraben 4 in Ulm aufgehängt. Seinen Leichnam hängten die Nazis zur Abschreckung an einen Ahornbaum nahe des heutigen Humboldt- und des Kepler-Gymnasiums.

Mitarbeiter des Ulmer Stadtarchivs haben intensiv zum Schicksal von François Joseph Weiss recherchiert. Er war als Zwangsarbeiter nach Ulm verschleppt worden. Der gebürtige Elsässer musste damals auf dem Güterbahnhof Zwangsarbeit leisten. Nach dem alliierten Bombenangriff am 15. April 1945 suchte er in den Waggons nach Essbarem und was sich sonst brauchen ließ - so wie viele Ulmer.

Er nahm ein Paar Filzpantoffeln an sich, wurde dabei aber von zwei Jugendlichen beobachtet. Einer von ihnen war Bewacher der Zwangsarbeiter und kannte Weiss. Sie zeigten ihn bei der Polizei an. Da er wegen seiner Deutschkenntnisse so etwas wie der Sprecher der Zwangsarbeiter war, war er bei den Wachmannschaften unbeliebt. Das könnte den Nachforschungen des Stadtarchivs zufolge der Grund sein, warum die beiden Männer ihn verraten hatten.

Zwangsarbeiter von Standgericht zum Tod verurteilt

Ein extra einberufenes Standgericht aus SS-, NSDAP- und Gestapoleuten verurteilt den 25-jährigen Ehemann und Vater zweier kleiner Kinder zum Tod. Zwei Zwangsarbeiter erhängen François Joseph Weiss am frühen Morgen des 19. April 1945 im Innenhof des - noch heute als solches genutzten - Untersuchungsgefängnisses. Anschließend hängen sie seinen Leichnam zur Abschreckung an einen Ahornbaum nahe des heutigen Humboldt- und des Kepler-Gymnasiums. Um den Hals hängen sie ihm ein Schild mit der Aufschrift "Plünderer".

Die am 24.4.1945 in Ulm einrückenden amerikanischen Soldaten werden von Zwangsarbeitern als Befreier freudig begrüßt. Stadtarchiv Ulm, G 7/3.1 Nr. 283

Mahnmal erinnert künftig an den ermordeten Zwangsarbeiter

Die beiden Gymnasien sind es auch, die das Gedenken an das Nazi-Opfer François Joseph Weiss vorantreiben. Die Kunstklassen veranstalten einen Mahnmal-Wettbewerb, der Siegerentwurf ist nun umgesetzt worden. Am Samstag, 12. April, um 11 Uhr wird es feierlich enthüllt. Unter den Gästen ist der französische Generalkonsul Gael de Maisonneuve.

Auch in Langenau wurde ein französischer Zwangsarbeiter hingerichtet

Auf dem Marktplatz von Langenau im Alb-Donau-Kreis gibt es bereits ein Mahnmal: Seit 2013 erinnert eine Gedenktafel an Francis Bioret. Auch er war aus Frankreich verschleppter Zwangsarbeiter. Der gelernte Friseur arbeitete bei einem Schlossermeister. Weil der ihn misshandelte, drohte ihm Bioret. Der Schlosser zeigte den 22-Jährigen bei der SS an. Am 13. April 1945 wurde Bioret verhaftet. Noch am selben Abend trat ein Standgericht in einer Langenauer Gaststätte zusammen und verurteilte ihn zum Tod durch Erhängen.

Eine Gedenktafel zeigt den Namen des französischen Zwangsarbeiters Francis Bioret, der am 13. April 1945 wenige Tage vor Kriegsende im Alter von 22 Jahren von der SS erhängt wurde. Kulturbüro Stadt Langenau

An einem eilig auf dem Marktplatz aufgebauten Galgen wurde Francis Bioret aufgehängt. Nach unterschiedlichen Augenzeugenberichten sollen die Nazis den Leichnam zwischen zwei und fünf Tage lang hängen gelassen haben. Auf der Gedenktafel sind Biorets Schuhe zu sehen. Sie waren dem Gehängten von den Füßen gefallen. So lange er hing, sollen sie unter ihm am Boden gelegen haben.

Todesmarsch von KZ-Häftlingen führt durch Ellwangen

Auch im heutigen Ostalbkreis haben die Nazis noch kurz vor Kriegsende Menschen ermordet. Vom KZ Hessental bei Schwäbisch Hall treiben SS-Männer etwa 800 Häftlinge ins KZ Dachau, die meisten sind polnische Juden. Wegen der vorrückenden alliierten Truppen hatte die SS das KZ Hessental aufgelöst. Die entkräfteten und ausgemergelten Menschen wurden von den Wachen auf dem Weg gedemütigt, geprügelt - und viele auch erschossen, weiß Peter Maile vom Ellwanger Friedensforum.

20 tote und acht noch lebende Gefangene fuhren die SS-Leute in eine Sandgrube bei Rainau-Dalkingen, wo die lebenden erschossen und zusammen mit den Toten begraben wurden. Bei Ellwangen-Neunheim ermordeten die Wachleute weitere 23 Häftlinge. In einem Steinbruch haben sie sie verscharrt.