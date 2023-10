per Mail teilen

Torsten Blümke SWR

Torsten Blümke ist multimedialer Redakteur und Reporter im SWR Studio Ulm. Schon während seines Studiums in Jena (Thüringen) jobbte er in den Semesterferien seit 1984 als Reporter beim Radio, beim Regionalsender Schwerin. Dort war er dann später auch für den NDR als Reporter und Moderator tätig. 1993 wechselte er zum baden-württembergischen Privatsender Radio 7 in Ulm. Seit 2001 ist Torsten Blümke beim SWR.

Heimat

Aufgewachsen in einem kleinen Dorf an der Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Seit 1993 in Ulm zu Hause. Für die Schwaben immer noch ein "Nordlicht"; für die Norddeutschen mittlerweile der "Schwabe".

Mein Antrieb

Immer wieder Neues kennenzulernen sowie interessante Menschen und ihre Geschichten.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Allem, was in Ulm und weit darüber hinaus (von Gschwend bis Ochsenhausen - und in der restlichen Welt) passiert.

Journalistisch prägend für mich war

Mentoren und Kollegen in den Anfangsjahren - vor allem aber "learning by doing", draußen als Reporter sein. Der Mut, alles zu probieren und Grenzen auszutesten.

Als Autor hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Viele unvergessliche Momente und Begegnungen: Die Wende in Schwerin im Herbst 1989 mit dem Montags-Demos des "Neuen Forums", der Spaziergang mit hunderten Menschen auf der Berliner Mauer am Brandenburger Tor (ohne ein Foto zu machen), eine zweistündige Livesendung mit 13 (!) Gesprächspartnern zum Aufbruch '89 (ohne Musik) und die Nacht der Deutschen Einheit 1990 als Live-Reporter für den NDR. Viele Interviews mit Politikern (u. a. Angela Merkel) und Prominenten (u. a. Marika Rökk) - und Begegnungen mit vielen hochinteressanten Menschen bei Reisereportagen für SWR1.

In meiner Freizeit mache ich am liebsten

Fotografieren, Stöbern in der Dorf- und Familiengeschichte, Reisen und fremde Kulturen kennenlernen.