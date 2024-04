Überraschender Einblick: Gemälde zeigt Innenansicht der zerstörten Ulmer Synagoge

Die Alte Synagoge nach der Pogromnacht 1938. Obwohl die Synagoge beim Brand in der Pogromnacht nicht stark beschädigt worden war, beantragte die Stadtverwaltung am 18.11.1938 beim Landratsamt die Genehmigung zum Abbruch. Die Genehmigung wurde am 24.11.1938 erteilt. Dennoch begannen die Abbrucharbeiten schon am 18.11.1938. (Quelle: Prof. Michael Wettengel, Leiter des Stadtarchivs Ulm).