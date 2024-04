VdK in Blaustein erstattet Anzeige wegen Hetze gegen Migranten

Der Sozialverband VdK in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) hat den Schreiber eines anonymen Briefs angezeigt. Im Brief wird der Verband wegen seines Spendenaufrufs für ein Frauenhaus beschimpft.

Johannes Mack, der Vorsitzende des VdK Ortsverbands Blaustein, ist schockiert. Er habe einen anonymen Brief erhalten, der voller Hass und Hetze gegen muslimische Mitbürger sei, schreibt er in einer Mitteilung. Er habe deshalb Anzeige gegen den Schreiber beziehungsweise die Schreiberin des Briefs erstattet.

Brief beschimpft Sozialverband wegen Spendenaufrufs für ein Frauenhaus

In dem Brief wird der Spendenaufruf des VdK für ein Frauenhaus in Blaustein kritisiert. Die Caritas Ulm-Alb-Donau hatte Mitte März mitgeteilt, ein geplantes Schutzhaus für Frauen und Kinder wegen geänderter Förderichtlinien des Bundes nicht bauen zu können. Der Eigenanteil wäre von 35.000 auf 900.000 Euro gestiegen. Der Sozialverband VdK zeigte sich entsetzt darüber und rief unter anderem zu Spenden auf, um die Finanzierung zu sichern. Wenn nur jeder der knapp 200.000 Einwohner im Alb-Donau-Kreis 15 Euro spenden würde, kämen drei Millionen Euro zusammen, so der VdK in einer Mitteilung.

Auszug aus dem anonymen Brief an den Sozialverband VdK in Blaustein. SWR

Auf diesen Spendenaufuf bezieht sich der Schreiber des anonymen Briefs. Er empfiehlt deutschen Christen, keinen Cent zu spenden. 70 Prozent der Kundinnen eines solchen Hauses seien Muslima, heißt es in dem Brief. In diesem Gesellschaftskreis sei Gewalt an der Tagesordung. Er fordert: "Remigrieren Sie das Pack dahin, wo es herkommt!"

So sollte es aussehen, das geplante neue Schutzhaus für Frauen und Kinder in Blaustein im Alb-Donau-Kreis. Cartias, Visualisierung: planer gmbh sterr-ludwig, Blaustein

VdK Ortsverband will sich weiter für Schwache einsetzen

Trotz des Schocks über den Brief will sich der VdK in Blaustein weiter für die Schwächsten der Gesellschaft einsetzen, "unbhängig von ihrer religiösen oder weltanschaulichen Gesinnung, unabhänig von Alter, Beruf oder Herkunft oder ihrem Geschlecht", wie es in der Mitteilung heißt.