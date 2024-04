Brand in Pflegeheim in Ulm

In einem Pflegeheim in der Ulmer Weststadt hat es am Ostersonntag gebrannt. Eine Rentnerin soll das Feuer durch eine Zigarette verursacht haben. Die 72-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Aufregung am Ostersonntag in der Ulmer Weststadt: Gegen 18:45 Uhr rückte die Feuerwehr wegen eines Brandes in der Magirusstraße an. Dort brannte ein Zimmer des Pflegeheims und sorgte für starken Rauch. Die Bewohnerin wurde durch das Einatmen des Rauchs leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung gegen die 72-jährige Rentnerin. Nach ersten Erkenntnissen geriet durch eine Zigarette ein Schrank in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, doch das Zimmer wurde durch die Flammen völlig zerstört. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Andere Zimmer in dem Pflegeheim waren nicht betroffen vom Brand und sind weiter bewohnbar, so die Polizei.