Die Feuerwehr Stuttgart hat mehr als 20 Senioren aus einer Wohnanlage gerettet. Im Zimmer eines Bewohners hatte es gebrannt. Noch ist nicht klar, ob die Menschen in das Heim zurückkehren können.

Am Samstagabend hat gegen 21:50 Uhr hat ein Brand in einem Seniorenheim im Stuttgarter Westen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Rund 30 Personen mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung aus dem Gebäude evakuiert werden, so ein Feuerwehrsprecher gegenüber dem SWR.

Der Brand sei gelöscht, die Brandursache aber noch unklar. Ausgebrochen war das Feuer aber wohl im Zimmer eines der Bewohner. 30 Personen werden aktuell untersucht, vier Menschen wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung verletzt.

Brand in Seniorenheim: Feuerwehr spricht von "dramatischer Lage"

Als die Feuerwehr am Gebäude eintraf, sei bereits dicker schwarzer Rauch aus mehreren Fenster gedrungen. Von einer "dramatischen Lage" sprach ein Feuerwehrsprecher: Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner waren demnach durch den Rauch in ihren Zimmern eingeschlossen, einige von ihnen nicht in der Lage, selbstständig ihre Betten zu verlassen.

Daraufhin gingen zwölf Atemschutztrupps ins Gebäude, um die Eingeschlossenen aus dem verrauchten Stockwerk zu retten. Weitere 16 Bewohnerinnen und Bewohner mussten durch einen Hinterausgang aus dem Gebäude gebracht werden. Aktuell ist noch unklar, wie viele Personen ins Gebäude zurückkehren können und wie groß der Schaden dort ist. Der Einsatz dauert an (Stand 23:30 Uhr), das Feuer ist seit 22:30 Uhr gelöscht.