Das 85. Stuttgarter Frühlingsfest startet am Karsamstag. Es gibt einige Neuheiten und ein verstärkstes Sicherheitskonzept. Die wichtigsten Infos kurz vor dem Start.

Das 85. Stuttgarter Frühlingsfest startet am Karsamstag. Viele freuen sich auf das Feiern im Zelt und den Adrenalinschub in der Achterbahn. Aber auch beim Schlendern über das Festgelände und beim Geisterbahn-Fahren wird man gut unterhalten. Am Samstag um 11:30 Uhr geht es mit dem traditionellen Fassanstich los. Insgesamt 23 Tage dauert das Frühlingsfest. Schlusspunkt mit dem traditionellen Musikfeuerwerk ist am Sonntag, den 11. Mai.

Familientage mit Vergünstigungen für Besucherinnen und Besucher mit Kindern finden an den drei Mittwochen (23. April, 30. April und 7. Mai) des Festes statt. in:stuttgart, Sascha Feuster

Neuheiten und bewährte Klassiker auf dem Cannstatter Wasen

Zum ersten Mal auf dem Frühlingsfest ist das Hoch-Rundfahrgeschäft "V-Maxx". Hier kann man Überschläge in luftiger Höhe erleben. Das Karussell "Booster" lebt von überraschenden seitlichen Drehungen. Zudem gibt es noch eine bunte Superrutsche für die ganze Familie. Wer den Nervernkitzel liebt, kann sich natürlich auch in einen Klassiker setzen: Achterbahnen, die "Wilde Maus" und der Freifallturm bieten dazu Gelegenheit. Natürlich kann man auch beim Entenangeln, Dosenwerfen oder an der Losbude sein Glück versuchen.

Stuttgarter Frühlingsfest: Festzelte und regionale Speisen

In den Zelten "Wasenwirt", Göckelesmaier", "Almhütte Royal" und "Hofbräu" gibt es neben Musik und Party natürlich das Göckele, reichlich Festbier und weitere schwäbische Spezialitäten. Das "Albdorf" bietet Geselligkeit an der frischen Luft. Laut der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart stammen mindestens 75 Prozent der angebotenen Speisen und Getränke aus der Region. Wer es vegetarisch oder vegan liebt, wird auch dort fündig.

Bierpreise in diesem Jahr noch unter 15 Euro

Zwischen 14,10 und 14,40 Euro soll die Maß auf dem Frühlingsfest in diesem Jahr kosten. Auf dem Cannstatter Volksfest im Herbst waren es bis zu 14,70 Euro, beim Frühlingsfest 2024 13,60 bis 13,80 Euro. Somit liegt der Bierpreis noch unter der 15-Euro-Grenze, die das Oktoberfest in München schon längst gerissen hat.

Täglich mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten unterwegs

Ein Sicherheitsdienst und die Polizei werden auf dem Gelände präsent sein. Mehr als 100 Polizeibeamtinnen und -beamte sind täglich im Einsatz. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat die Stadt Stuttgart die Sicherheitsmaßnahmen auch beim Frühlingsfest verschärft. So gibt es auf dem Wasen nun einen Durch- und Überfahrschutz.

Per Bus oder Bahn zum Frühlingsfest

Mit dem Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, um zum Frühlingsfest zu kommen. Mit der Stadtbahn U19 geht es direkt bis zur Haltestelle Cannstatter Wasen, die Linien U1 und U2 fahren bis Mercedesstraße. Außerdem ist am Wochenende zusätzlich die U11 im Einsatz für alle, die aus Richtung Innenstadt und Hauptbahnhof kommen. Mit den S-Bahnen S1, S2 und S3 sowie zahlreichen Regionalzügen erreicht man zudem den Bahnhof Bad Cannstatt und kann dann zum Wasen rüberlaufen oder die Stadtbahn ab Wilhelmsplatz nehmen.

Wer mit dem Auto kommt, sollte den ausgeschilderten Parkplatz P10 ansteuern. Auch ein Behindertenparkplatz ist ausgewiesen. Das Parken kostet 8 Euro pro Tag. Außerdem gibt es Abstellplätze für Fahrräder und motorisierte Zweiräder, etwa am Eingang zum Krämermarkt an der König-Karls-Brücke oder unter dem Willi-Daume-Steg beim Parkplatz P10.

