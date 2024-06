Großalarm am Flughafen Stuttgart: Passagiere aus Flugzeug evakuiert

per Mail teilen

Am Stuttgarter Flughafen ist es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Bei einem Flugzeug hatte ein Rauchmelder Alarm ausgelöst. Passagiere mussten evakuiert werden.

Am Samstagabend sind Feuerwehr und Rettungskräfte zu einem Großeinsatz am Stuttgarter Flughafen gerufen worden. Bei einem Airbus A 319 mit Flugziel London hatte ein Rauchmelder Alarm ausgelöst, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR.

93 Passagiere und die Crewmitglieder evakuiert

Der Alarm sei während des Bordings ausgelöst worden. 93 Passagiere und fünf Crewmitglieder seien daraufhin von den Rettungskräften evakuiert worden. Die Ursache des Brandes war vermutlich ein technischer Defekt im Frachtraum. An der Hydraulik einer Ladeluke sei wohl Öl ausgelaufen. Dies könnte zu Rauch oder zu einer Vernebelung geführt haben. Fünf Flugzeugabfertiger seien dabei leicht verletzt worden. Vier von ihnen kamen in ein Krankenhaus.

Am Einsatz waren über 100 Feuerwehrleute und Rettungskräfte beteiligt. Der weitere Flugbetrieb wurde durch den Einsatz nicht weiter beeinträchtigt und war noch vor Mitternacht beendet, sagte die Polizei.