Im Rems-Murr-Klinikum hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Ein Schaltschrank hatte Feuer gefangen. Patienten der Notaufnahme mussten evakuiert werden.

Die Feuerwehr ist wegen eines in Brand geratenen Schaltschrankes am Sonntagmorgen zur Rems-Murr-Klinik in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, mussten Patienten der Notaufnahme kurz evakuiert werden. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Auch Operationssäle kurz geschlossen

Es gab eine leichte Rauch- und Geruchsentwicklung im Gebäude, teilte das Klinikum mit. Die Operationssäle wurden als Vorsichtsmaßnahme geschlossen. Die Krankenhaustechnik sei aber zu jedem Zeitpunkt voll funktionsfähig gewesen. Medizinisch notwendige Eingriffe mussten nicht abgesagt werden.

Nach ausgiebiger Lüftung und nach einer Überprüfung der Technik konnten die Notaufnahme und die Operationssäle am Sonntagmittag wieder frei gegeben werden. Verletzt wurde niemand.