In Schorndorf-Miedelsbach brennt die Lagerhalle eines Spielwaren-Herstellers. Die Rauchwolke war am Abend weithin zu sehen.

Am Montagnachmittag ist in einer Lagerhalle in Schorndorf-Miedelsbach (Rems-Murr-Kreis) ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei ist die Feuerwehr seit kurz vor 17 Uhr im Einsatz. Die Löscharbeiten laufen derzeit noch. Deshalb ist auch die Haubersbronner Straße weiterhin wegen der Einsatzfahrzeuge gesperrt.

Offenbar keine Verletzten

Das Feuer hat laut Polizei nicht auf andere Gebäude übergegriffen. Nach aktuellem Stand wurde auch niemand verletzt. Über dem Schorndorfer Teilort stieg eine dichte dunkle Rauchwolke auf. Wieso es in der Halle des Herstellers für Kindergartenbedarf zu dem Brand gekommen ist, sei noch nicht klar, hieß es weiter.