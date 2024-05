In Stuttgart hat nach Angaben der Feuerwehr am Montagabend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Dabei waren auch Menschen mit Kindern in verrauchten Wohnungen eingeschlossen.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Zuffenhausen sind am Montagabend laut Feuerwehr sieben Menschen verletzt worden. Demnach haben zahlreiche Personen gegen 21:20 Uhr über Notruf die Rettungskräfte verständigt - darunter auch Menschen, die mit ihren Kindern in verrauchten Wohnungen eingeschlossen waren. Als die Feuerwehr eintraf, habe eine Wohnung im Vollbrand gestanden und die Flammen auch auf eine darüber liegende Wohnung übergegriffen. Eine Person sei aufgrund von Hitze und Rauch vom Balkon gesprungen und habe verletzt vor dem Mehrfamilienhaus gelegen, so die Feuerwehr. Sie konnte demnach sieben Personen in Sicherheit bringen. Menschen wollten aus oberen Stockwerken springen Weitere Personen seien kurz davor gewesen, aus den oberen Geschossen zu springen. Das Sprungpolster vor dem Gebäude habe aber nicht genutzt werden müssen. Rund 25 Minuten nach der Alarmierung konnte der Brand laut Feuerwehr gelöscht werden. Alle sechs Wohnungen seien aktuell nicht mehr bewohnbar, die Betroffenen würden von Verwandten und Bekannten aufgenommen. An der Einsatzstelle waren mehrere Einsatzkräfte der psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz und leisteten Beistand. Die letzten Einsatzkräfte konnten demnach gegen 1:30 Uhr abrücken. Laut Mitteilung kontrolliert die Feuerwehr die Brandstelle im weiteren Verlauf der Nacht auf Glutnester. Über die Schwere der Verletzungen sowie zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.