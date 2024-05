Kind soll Feuerwerk im Auto gezündet haben - Fahrzeug brennt auf A8

per Mail teilen

Auf dem Rücksitz lagen laut Polizei Wunderkerzen und Bengalos: Während der Fahrt soll ein Kind Feuerwerkskörper gezündet haben. Das Auto brannte auf der A8 lichterloh.

Ein Kind soll in einem Auto ein Feuerwerk angezündet und dadurch einen Brand auf der Autobahn 8 bei Stuttgart verursacht haben. Der Sechsjährige und seine 39 Jahre alte Mutter seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Polizei: Feuerwerk auf dem Rücksitz

Auf dem Rücksitz lagen demnach Wunderkerzen und Bengalos für einen Geburtstag. Was genau der Junge am Mittwoch angezündet hatte und wie, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto auf dem Standstreifen bereits in Vollbrand.

Das Mutter-Sohn-Duo kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die A8 war während der Lösch- und Aufräumarbeiten mehrmals gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 40.000 Euro.

