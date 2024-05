Ein Drehleiterballett mit Feuershow, Höhenretter seilen sich zu Verunglückten ab, Brände löschen, Hochwasseropfer retten. Die Feuerwehr Reutlingen hat gezeigt, was sie drauf hat.

Rund 8.000 Menschen haben sich bei der Nacht der offenen Tür am Samstag in der Feuerwache Reutlingen angesehen, was die Feuerwehr alles kann und wie sie für Einsätze trainiert. Insbesondere die Kinder haben oft staunend beobachtet, wie die Feuerwehrleute Brände löschen und Menschen retten, bei Unwettern, Überschwemmungen und Hochwasser auch aus überfluteten Kellern oder reißenden Flüssen.

Besonderes Highlight der Nacht der offenen Tür bei der Feuerwehr Reutlingen war das Drehleiterballett, über das die Landesschau Baden-Württemberg berichtet:

Spektakuläres Training der Höhenretter in Reutlingen

Dass ein Auto an einer Hauswand hängt, kommt selten vor. Am Trainingsturm der Reutlinger Feuerwache kann das schon mal passieren. So üben die Reutlinger Feuerwehrleute, wie sie Insassen retten können, wenn ein Fahrzeug von der Straße abkommt, einen Hang runterstürzt und im unwegsamen Gelände stecken bleibt. Mit der vor den Turm gesetzten Attrappe einer Hausfassade können die Feuerwehrmänner und -frauen trainieren, wie sie durch die Fenster in ein brennendes Gebäude kommen.

Atemberaubende Gefahrensituation am Trainingsturm der Höhenretter bei der Nacht der offenen Tür der Feuerwehr Reutlingen SWR Tobias Faißt

Solche Vorführungen zeigen, dass der Name Feuerwehr heutzutage täuscht. Die Berufsfeuerwehrleute der Reutlinger Hauptwache und die vielen ehrenamtlich Engagierten der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadtmitte und den Teilorten der Großstadt müssen inzwischen bei Gefahren aller Art helfen können. Das Spektrum reicht von ABC-Unfällen - atomaren, biologischen und chemischen - bis zu Taucheinsätzen, um Menschen aus Flüssen oder bei Unwettern aus überfluteten Gebäuden zu holen.

Rettungstaucher der Feuerwehr Reutlingen spielen mit Kindern Tic Tac Toe an einem Trainingsbecken. SWR Tobias Faißt

Nacht der offenen Tür soll Kindern Lust auf Feuerwehr machen

Mit großen Augen und viel Spaß haben vor allem die Jüngeren die Rettungstaucher im Trainingsbecken beobachtet. Als pfiffiger Gag wurde dabei das Spiel "Tic Tac Toe" eingesetzt. Die Spielfläche war auf einer Glasscheibe, so dass von außen im Trockenen gegen einen Taucher drinnen gespielt werden konnte.

Während es in manchen kleineren Orten an Nachwuchs für die im Alltag unverzichtbare Freiwillige Feuerwehr mangelt, hätten die Reutlinger da noch keinen Grund zu klagen, sagte der stellvertretende Kommandant Frank Wittel im SWR-Interview.

Feuerwehr Reutlingen aufgerüstet für Unwetter und Hochwasser

Ob Unwetter, Starkregen, Überflutungen oder eine kniehohe Hagelkornschicht auf den Straßen wie im letzten Sommer: Auch Reutlingen spürt die Folgen des Klimawandels immer öfter. Deshalb muss sich die Feuerwehr ebenfalls wandeln. Dass die Stadtverwaltung und der Gemeinderat dazu oft das nötige Geld bereitstellt, hat Feuerwehrkommandant Stefan Hermann bei der Nacht der offenen Tür gelobt. Ebenso die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt als Katastrophenschutz-Behörde und die Zusammenarbeit mit anderen Helfern, mit den Rettungsdiensten und dem THW.



Die Ausrüstung und das Können kommen dabei nicht nur der eigenen Stadt zugute. Als eine der größten und besonders gut ausgestatteten Wehren in weitem Umkreis sind die Reutlinger auch oft im Einsatz, wenn andernorts Unglücke passieren. Bei den jüngsten Überschwemmungen in Bisingen (Zollernalbkreis) sind die Reutlinger gerufen worden, weil man befürchtet hatte, dass Menschen in Räumen vom Wasser eingeschlossen waren oder in Autos, die durch die Wassermassen mitgerissen wurden.