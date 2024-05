Unbekannte haben in den vergangenen Wochen tausende Pfandflaschen von einem Firmengelände in Pfullendorf gestohlen. Die Polizei geht von gewerbsmäßigem Bandendiebstahl aus.

In mehr als zehn Fällen haben unbekannte Täter in den vergangenen sechs Wochen tausende Pfandflaschen von dem Gelände eines Saftlieferanten in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) gestohlen. Zuletzt seien am Freitagabend rund 400 Plastikflaschen aus Müllcontainern der Firma geklaut worden, heißt es von der Polizei. Fahndungen blieben bisher erfolglos.

Insgesamt Pfandflaschen im Wert von 2.500 Euro erbeutet

Der Gesamtschaden der Diebstähle der vergangenen Wochen schätzt die Polizei auf mehr als 2.500 Euro.



Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass die Täter die Pfandflaschen an handelsüblichen Annahmestellen abgeben und die Beute so zu Geld machen. Wie und wo die Pfandflaschen abgegeben werden, sei bisher nicht klar und werde aktuell ermittelt, so die Polizei.