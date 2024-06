Grenzüberschreitender 24 Stunden-Flohmarkt in Konstanz und Kreuzlingen

Von Samstagabend bis Sonntagabend werden beim grenzüberschreitenden 24 Stunden-Flohmarkt in Konstanz und Kreuzlingen wieder zehntausende Besucher erwartet.

Am Samstag um 18 Uhr beginnt in den Bodensee-Städten Konstanz und Kreuzlingen wieder der deutsch-schweizerische 24 Stunden-Flohmarkt. Mit über 1.000 Ständen gehört er zu den größten Veranstaltungen dieser Art im Süden Deutschlands und in der Ostschweiz.

Das Besondere am 24 Stunden-Flohmarkt: Er beginnt in Konstanz, also innerhalb der Europäischen Union, und endet in der Schweizer Nachbarschaft Kreuzlingen, also außerhalb der Europäischen Union. Dazwischen liegen die Stände von über 1.000 Anbieterinnen und Anbietern auf über neun Laufkilometern.

24-Stunden-Flohmarkt von Konstanz bis Kreuzlingen (Archiv). SWR Esther Leuffen

Kinderflohmarkt wegen Hochwasser verlegt

Wegen des aktuellen Hochwassers im Bodensee wird der im Konstanzer Herosé-Park eigens geplante Kinderflohmarkt in den Schulhof der Konstanzer Stephansschule verlegt.

Ansonsten locken laut Veranstalter zahlreiche Straßenmusiker und Kleinkünstlerinnen. Auf dem gesamten Gelände werden demnach sogenannte Musikinseln ausgewiesen, die es Straßenmusikern erlauben, den Flohmarkt musikalisch zu untermalen. Zudem locken viele Stände mit regionalen und internationalen Speisen.

Der Markt führt über die Kreuzlinger Straße bis nach Kreuzlingen, über die Laube und am Seerhein entlang.

Zehntausende Flohmarkt-Fans werden erwartet

Zwischen Samstagabend und Sonntagabend werden in Konstanz und Kreuzlingen beim 24 Stunden-Flohmarkt zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Organisatoren hoffen auf rund 80.000 Menschen, die den Flohmarkt besuchen. Der 24-Stunden-Flohmarkt ist nach Angaben des Veranstalters, der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH, als umweltschonendes "Green Event BW" zertifiziert.