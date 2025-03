In Deggenhausertal sind in dieser Woche mit einer großen Putzaktion zahlreiche Schwalbennester gereinigt und ausgesaugt worden. Die Gemeinde will die gefährdeten Vögel schützen.

Frühjahrsputz in Deggenhausertal (Bodenseekreis). In der Gemeinde werden in dieser Woche Schwalbennester sauber gemacht, bevor die gefährdeten Mehl- und Rauchschwalben zurück aus ihren Winterquartieren kommen. Schwalben sollen gemachtes Nest für Brutpflege finden Berthold Metzger vom Betriebshof Deggenhausertal steigt mit Staubsauger und Kelle bewaffnet in den Hubsteiger. Am Rathaus der Gemeinde geht es zwanzig Meter hinauf. Unter der Regenrinne sind verteilt 15 handballgroße Schwalbennester angebracht. Die werden gereinigt von Kotresten, Parasiten und Staub. Damit die Schwalben, wenn sie im April aus dem Süden zurückkommen, hier wieder ein gemachtes Nest für die Brutpflege finden. So arbeiten wir uns durch die Wohnblocks durch, dann können unsere Mieter wieder einziehen. Insgesamt 50 Nistplätze hält Berthold Metzger in Stand. Die kugelförmigen Nester aus Sägespänen und Zement hat die Gemeinde Deggenhausenertal vor fünfzehn Jahren anbringen lassen, um die bedrohten Schwalben zu schützen, die immer seltener geeignete Nistmöglichkeiten finden.