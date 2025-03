Junge Filmemacherinnen und -macher sowie Dokumentarfilmer treffen sich von Donnerstag an in Friedrichshafen. Anlass sind die 16. Filmtage der Stadt.

Unter dem Motto "Jetzt oder Nie" können Filminteressierte am Bodensee von Donnerstag bis Montag wieder Kurz- und Dokumentarfilme anschauen - bei den 16. Filmtagen Friedrichshafen . Ein Schwerpunkt des Festivals sind traditionell Kurzfilme von jungen Regisseurinnen, Drehbuchautoren oder Kameraleuten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einige der Beiträge wurden bereits bei anderen Festivals ausgezeichnet.

In Friedrichshafen gibt es einen Publikumspreis sowie den ZF-Kurzfilmpreis in Höhe von 15.000 Euro der ZF Kunststiftung zu gewinnen .

Programm für Kinder bei Filmtagen Friedrichshafen

Zweiter Schwerpunkt des Festivals sind Dokumentarfilme, unter anderem zu dem Thema Plastikmüll. Am Freitag steht ein Kindertag auf dem Programm, bei dem Kinderfilme gezeigt werden, aber auch Kinder selbst kleine Filme gestalten können.

Am Samstag werden die Kurzfilme im Rahmen des Wettbewerbs um den ZF-Kurzfilmpreis gezeigt. Anschließend ist die Preisverleihung. Am Sonntag geht es um Dokumentarfilme. Unter anderem ist der Film "The Last Expedition - Was geschah mit Wanda Rutkiewicz" zu sehen. Darin geht es um die erste europäische Frau, die den Mount Everest erklommen hat.

Das Filmfestival findet im Veranstaltungssaal "Kiesel im K42" statt und endet am Montag mit der Präsentation von Kurzfilmen für Kinder ab acht Jahren.